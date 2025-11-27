Eivissa advoca per posar límits al turisme i a l’entrada de vehicles
Vicent Marí defensa les mesures preses pel Consell per posar fi a l’oferta il·legal
Pablo Gallén
El president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, va advertir en la sessió Turisme regeneratiu: cap a un model sostenible de futur, en el marc del fòrum Espanya 360, que "Eivissa no vol morir d’èxit" i va defensar la necessitat d’imposar límits al turisme per garantir la convivència. L’illa, amb 150.000 habitants, rep 3,5 milions de visitants a l’any, una pressió que, traslladada a Espanya, equivaldria a més de 800 milions de turistes. "El turisme es gestiona, no es qüestiona", va dir.
Marí va repassar les fites que han portat a la situació actual: la modernització de la planta hotelera, la irrupció de les aerolínies de baix cost i de les plataformes de lloguer vacacional i, finalment, la reacció de la societat civil i de les administracions davant els efectes del turisme descontrolat.
Entre les mesures aplicades va destacar la lluita contra l’oferta il·legal d’allotjament i el límit a l’entrada de vehicles quan és temporada alta. També va reclamar solucions a l’accés a l’habitatge per als treballadors i va defensar que Eivissa vol continuar sent una destinació líder però sostenible. Marí va animar altres territoris a aprendre de l’experiència de l’illa i planificar per evitar pressió turística irreversible.
Marí va recordar que Eivissa, "una illa petita" que ha arribat a un punt d’inflexió, no pot permetre que qualsevol pis es converteixi en allotjament turístic. Per això el Consell va impulsar el 2019 l’Oficina de Lluita contra l’Intrusisme, dotada amb més inspectors i personal administratiu gràcies a l’impost de turisme sostenible.
A les carreteres
Una altra de les grans batalles s’entaula a les carreteres. Marí va recordar que entre juny i setembre arriben a l’illa milers de cotxes procedents de la Península, fet que dispara la congestió en un territori molt limitat. Per frenar aquesta dinàmica, el novembre del 2024 es va aprovar una llei que fixa per primer cop una quota màxima de 20.168 vehicles a l’estiu, dels quals 16.000 són de lloguer i 4.168 particulars, a més de prohibir l’entrada de caravanes sense reserva prèvia en un càmping autoritzat.
