Els himnes dels Beatles sonaran en viu a l’Auditori de Girona de la mà del millor grup tribut europeu

Abbey Road arriba el 9 de gener de 2026 amb un espectacle únic, acompanyats de vuit músics d’orquestra  

El grup tribut dels Bealtles, Abbey Road, aconsegueix una increïble fidelitat a les veus i al so originals, / Cedida

Alba León

Girona

Els Beatles van transformar la cultura popular de forma radical, convertint-se en el fenomen social més influent del segle XX. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr van trencar motlles, experimentar amb el so i redefinir la banda sonora de diverses generacions.

Per celebrar aquest llegat immortal, l'Auditori de Girona acollirà un esdeveniment especial el divendres 9 de gener de 2026. Es tracta de l'actuació d'Abbey Road, considerat un dels tributs europeus més fidels de la banda britànica. Però aquesta vegada estaran acompanyats per vuit músics d’orquestra, un espectacle sonor d’alt nivell per rendir homenatge a la trajectòria inigualable dels Beatles.

Fidelitat absoluta i so orquestral com a fórmula mestra

Sobre l’escenari, Abbey Road aconsegueix una increïble fidelitat a les veus i al so originals, sent capaços de recrear tota la música de la immensa discografia dels Beatles. Els seus concerts destaquen per la fidelitat a la roba i els instruments que utilitzaven els de Liverpool. Un viatge al passat fascinant amb tot luxe de detall.

Aquesta vegada, a més, la banda farà un salt de qualitat gràcies a la companyia de vuit músics d’orquestra. Aquesta formació simfònica en directe potenciarà encara més l'espectacular so Beatle tant característic de les seves obres mestres. L'orquestra promet elevar la música a un altre nivell, donant-li una grandesa que el públic de Girona no oblidarà.

Els concerts d'Abbey Road destaquen per la fidelitat a la roba i els instruments que utilitzaven els de Liverpool / Cedida

Himnes inigualables en viu

Temes com "Yesterday", "Hey Jude", o "Let It Be", acompanyats de la potència orquestral, faran que el públic tingui l’oportunitat de viure una experiència irrepetible. El carisma i l’energia són la combinació perfecta d'una banda que reviu fidelment l’esperit dels Beatles, acompanyada pel so majestuós d’una formació que fa justícia a la seva genialitat.

El repertori d'Abbey Road és una autèntica lliçó d'història de la música moderna. Aquest emblemàtic tribut arriba a l’Auditori de Girona el 9 de gener de 2026 per fer gaudir a tothom de la música dels Beatles. Les entrades ja estan a la venda a l'Auditori de Girona, una oportunitat d’or per escoltar en directe els grans èxits del grup britànic en viu.

