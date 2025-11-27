Les polítiques d’habitatge, clima i salut són els grans desafiaments de les comunitats
L’equilibri del model autonòmic, la necessitat de col·laborar entre administracions i l’eficiència en les actuacions centren la segona jornada del Fòrum Espanya 360, organitzat per Prensa Ibérica
David Page
Els grans reptes de futur d’Espanya, de la seva economia i de la seva societat s’afronten com a país i també des de cada un dels seus territoris. Des de la unitat i des de la singularitat de les seves regions. Aquest és el pilar sobre el qual es desenvolupa aquesta setmana a Madrid el Fòrum Espanya 360, organitzat per Prensa Ibérica. La gestió diferenciada a cada regió i la col·laboració entre administracions formen l’acció d’Espanya en el seu conjunt. El tot i les parts. Les parts i el tot.
"L’Espanya de les autonomies no és un model tancat, sinó en constant evolució. És un projecte obert que convida a una reflexió constant, des del que ens uneix i ens diferencia, sobre com redefinir les competències per perfeccionar l’equilibri entre la unitat del país i la diversitat dels seus territoris", va remarcar ahir Ainhoa Moll, adjunta a la Presidència i directora editorial de Prensa Ibérica, en la inauguració de la segona jornada.
El president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, va assegurar que la crisi d’habitatge s’ha convertit en "prioritat absoluta". L’objectiu clau de la Xunta és duplicar el parc públic de pisos a la regió, passant de 4.000 a 8.000 el 2028. "És necessari que les administracions siguem promotores amb intensitat", va destacar Rueda, que va defensar també aplicar rebaixes fiscals i l’alliberament de més terreny per impulsar nou habitatge.
La crisi climàtica és un problema global, que a Espanya té ja conseqüències directes, i gestionar-lo i combatre’l compromet totes les administracions. I toca actuar ja. "Cal fer més i més ràpid", van defensar Elena Pita, directora de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, i Clara Arpa, presidenta del Pacte Mundial de l’ONU Espanya. L’acció per combatre l’emergència climàtica requereix la col·laboració entre administracions. "Una cosa és el soroll polític i una altra la col·laboració entre administracions, que n’hi ha", va explicar Manuel Blasco, conseller de Medi Ambient d’Aragó, però reclamant millores. El conseller aragonès i el conseller de Medi Ambient de la Regió de Múrcia, Juan María Vázquez Rojas, es van queixar que el Govern central desenvolupi la conferència sectorial del ram no amb reunions presencials ni telemàtiques, sinó per escrit.
El turisme és una activitat condicionada pels efectes del canvi climàtic, i sobre la qual cal actuar per adaptar-s’hi i perquè no s’agreugi. "Eivissa no vol morir d’èxit, necessitem límits", va remarcar Vicent Marí, president del Consell d’Eivissa, sobre el boom d’afluència a l’illa. En la mateixa línia es va pronunciar Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca: "El nostre principal model econòmic és el turisme i n’estem orgullosos, però no podem créixer en quantitat. Hem arribat al límit".
Les comunitats tenen en les competències de sanitat un pilar crucial de la seva acció. Alfonso Alonso, exministre de Sanitat i president d’Acento; Fátima Matute, consellera de Sanitat de la Comunitat de Madrid; José María Morera, director d’Accés de Bayer Iberia, i Pablo Crespo, secretari general de la Federació Espanyola d’Empreses de Tecnologia Sanitària (Fenin), van defensar la innovació com a motor d’impuls del sistema de salut.
"La soledat no desitjada és la gran epidèmia silenciosa d’aquest segle", van coincidir a destacar Mónica Martínez, consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, i Gimena Llamedo, vicepresidenta i consellera de Presidència del Principat d’Astúries. En paral·lel, Marta Rodríguez, degana de la Facultat de Ciències de la Salut d’UNIE, va remarcar la gran formació dels professionals sanitaris i va defensar el seu paper crucial en l’atenció al pacient en temps de la IA. Marta León, responsable de Nutrició de Campofrío Healthcare, va defensar portar l’alimentació sana i nutritiva a hospitals i residències com a base del benestar .
El Fòrum Espanya 360 compta com a socis impulsors amb Bayer, Campofrío, Endesa, Mapfre, Telefónica, UNIE i Iberdrola, i té el suport dels governs de les Canàries, Aragó, el Principat d’Astúries, la Xunta de Galícia, la Junta de Castella i Lleó, la Generalitat de Catalunya, la Regió de Múrcia, les Balears, la Comunitat de Madrid, la Junta d’Extremadura i els Consells de Mallorca i d’Eivissa.
