Rueda: "Les administracions han de construir habitatge amb intensitat"
El president de Galícia anima els ajuntaments a edificar pisos socials com el seu Executiu i lamenta la inacció del Govern central
PAULA PÉREZ
L’habitatge s’ha convertit en la prioritat "absoluta" de la Xunta de Galícia per a aquesta legislatura. El president del Govern gallec, Alfonso Rueda, va reconèixer ahir que existeix una emergència habitacional i va assegurar que, mentre "d’altres teoritzen sobre les causes", el seu Executiu ha posat ja sobre la taula mesures "amb objectius mesurables", com per exemple duplicar el parc públic de pisos, passant de 4.000 a 8.000 de cara al 2028. I va animar també els ajuntaments a promoure habitatge. Va defensar que quan "hi ha circumstàncies tan urgents" no s’ha de fiar l’oferta només a la construcció privada. "És necessari que les administracions siguem promotores amb intensitat en el moment actual", va destacar en la seva conferència en el Fòrum Espanya 360.
Segons va explicar, la Xunta ja està fent els deures. Dels 4.000 habitatges de promoció pública compromesos per a aquesta legislatura ja estan en marxa 3.000 i l’any que ve s’iniciaran els 1.000 restants. A més, el 2026 ja estaran finalitzats els primers. En qualsevol cas, va recordar que els ajuntaments també poden promoure habitatge. "No és només una competència autonòmica. Els municipis ho poden fer, sobretot les ciutats tenen capacitat", va advertir.
La Sareb
També es va queixar de la inactivitat de l’Executiu de Pedro Sánchez. "Ens agradaria no anar sols en aquest afany, que el Govern central prengués nota. No és normal que encara no sapiguem res del nou pla d’habitatge", va lamentar. Així mateix, va retreure al Ministeri d’Habitatge que no els informi dels pisos que té la Sareb a Galícia i "que els vulgui vendre a preu de mercat".
Segons la seva opinió, "d’habitatges n’hi ha molts, una altra cosa és que s’hi pugui accedir". Per això, la Xunta ha situat les polítiques d’habitatge entre les seves prioritats. Rueda creu que les mesures que s’adoptin tenen un impacte directe en la població. "Per això és una política agraïda si ho fas bé, però et poden castigar si no hi ha resultats perquè són evidents", va explicar.
Tot i que considera que davant la situació d’urgència són les administracions les que han de prendre la iniciativa en la construcció d’habitatge públic, Rueda va aclarir que no deixaran de banda la col·laboració publicoprivada. Així, preveuen posar terreny a disposició de promotors privats per construir 25.000 pisos i destinaran 15 milions a fomentar aquestes promocions.
A més, per construir es necessita disposar de terreny. "De vegades, això s’eternitza i fa impossible construir habitatge", va explicar. Per solucionar-ho, la Xunta ha creat la figura del "projecte d’interès autonòmic", que suposa que el Govern autonòmic es fa càrrec de tràmits substituint la planificació municipal. Això, va explicar, permet agilitar la tramitació i escurçar a la meitat els terminis perquè es pugui comptar amb els solars necessaris per edificar.
Els joves són, segons Rueda, un dels col·lectius prioritaris. La Xunta reservarà per als que tenen menys de 36 anys el 40% dels lloguers d’habitatges públics i el 25% dels que es posin a la venda.
Una altra eina de la Xunta per facilitar l’accés a una llar són les rebaixes fiscals. "No es pot pretendre que hi hagi més habitatges apujant impostos", va explicar. Per incentivar que els propietaris que tinguin un habitatge buit el posin de lloguer, la Xunta els aplica una rebaixa fiscal de 500 euros en la seva declaració de la renda.
I va defensar una de les mesures més criticades per l’oposició: la conversió de baixos comercials en habitatges: "Hi ha una gran quantitat de locals que, si es garanteixen les seves condicions d’habitabilitat, es poden dedicar a ús residencial. I no són infrahabitatges".
Rueda va resumir la seva aposta en xifres: "Des del 2024 hem multiplicat per cinc el pressupost d’habitatge". El 2026 es destinaran 163 milions a construir habitatge.
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Sabies que a la platja de les barques de l'Escala hi pots trobar un vestigi de les guerres napoleòniques?
- Dos formatges gironins, entre els millors del món
- Rebel·lió als instituts escola catalans contra l’ordre de fer classe totes les tardes