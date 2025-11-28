Aitor Moll: "L’Estat de les autonomies ha de ser un model viu"
CRISTINA ANDRADE DEL ALCÁZAR
En la clausura de la trobada celebrada a Madrid, el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, va assegurar: "L’Estat de les autonomies és un dels pilars que sostenen l’edifici de la nostra democràcia i ha de continuar sent un model viu, obert a l’evolució i en constant adaptació a una realitat que ha canviat profundament des de 1978".
"L’esperit de consens de la Transició ha de continuar guiant-nos davant transformacions que avui ocupen un lloc central a l’agenda: la globalització, la crisi climàtica i la revolució tecnològica i digital, que, amb la intel·ligència artificial al capdavant, redefineix les economies, els llocs de treball, els drets i els vincles socials a una velocitat de vertigen", va dir Moll. I va reivindicar "més espais com aquest per escoltar-nos i dissenyar estratègies de país des de la diversitat".
Subscriu-te per seguir llegint
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Un gos irromp a la variant de Girona i provoca el xoc entre un tràiler i un cotxe