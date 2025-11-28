Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aitor Moll: "L’Estat de les autonomies ha de ser un model viu"

Aitor Moll: «L’Estat de les autonomies ha de ser un model viu» / Alba Vigaray / EPE

CRISTINA ANDRADE DEL ALCÁZAR

Madrid

En la clausura de la trobada celebrada a Madrid, el conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, va assegurar: "L’Estat de les autonomies és un dels pilars que sostenen l’edifici de la nostra democràcia i ha de continuar sent un model viu, obert a l’evolució i en constant adaptació a una realitat que ha canviat profundament des de 1978".

"L’esperit de consens de la Transició ha de continuar guiant-nos davant transformacions que avui ocupen un lloc central a l’agenda: la globalització, la crisi climàtica i la revolució tecnològica i digital, que, amb la intel·ligència artificial al capdavant, redefineix les economies, els llocs de treball, els drets i els vincles socials a una velocitat de vertigen", va dir Moll. I va reivindicar "més espais com aquest per escoltar-nos i dissenyar estratègies de país des de la diversitat".

TEMES

