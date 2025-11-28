El diagnòstic tardà del càncer de pulmó
Vuit de cada deu pacients catalans reben el dictamen en fases avançades
El 65% dels casos es produeixen entre els 60 i 80 anys i la malaltia continua sent més freqüent en homes
Nieves Salinas
El Grup Español de Càncer de Pulmó (GECP) va donar a conèixer ahir, amb motiu de la celebració a Barcelona del seu 16è Congrés Anual, les dades més recents sobre la situació de la patologia a Catalunya, elaborades a partir del seu Registre de Tumors Toràcics (RTT). Entre les quals, que el 53% dels diagnòstics es fan en estadis avançats o amb metàstasi. Si s’hi afegeix els que tenen el tumor localment avançat, que són el 26% dels casos, la xifra s’eleva al 80%: vuit de cada deu pacients catalans arriben al sistema sanitari amb el càncer en fases avançades. "Quan un diagnòstic es produeix en estadi III o IV, les opcions de tractament amb intenció curativa es redueixen de manera notable", explica el doctor Mariano Provencio, president del GECP.
En el conjunt d’Espanya, el càncer de pulmó és la primera causa de mort per tumor en homes i el 2024 ho va ser per primera vegada en dones. La supervivència dels pacients ha millorat un 12% en l’última dècada gràcies a la investigació i a les noves teràpies, però aquest tumor continua tenint una elevada mortalitat i només tres de cada deu pacients sobreviuen després de cinc anys, adverteixen els especialistes.
L’RTT és la base de dades clínica més gran sobre aquest càncer a l’Estat, amb més de 40.000 pacients registrats, d’ells 4.689 a Catalunya. Aquest tipus de càncer continua concentrant-se entre els 60 i els 80 anys. Prop del 65% dels diagnòstics tenen lloc en aquests trams d’edat, cosa que, segons el doctor Bartomeu Massuti, secretari del GECP, reflecteix tant l’exposició acumulada al tabac durant dècades com l’impacte de l’envelliment de la població.
Quant al sexe, les dades mantenen la tendència coneguda a Espanya: el càncer de pulmó continua sent més freqüent en homes, que representen el 73,9% dels casos registrats a Catalunya, davant el 26% de dones.
Tabaquisme
El tabac continua sent "un factor determinant" en l’aparició del tumor. A Catalunya, el patró és "pràcticament idèntic" al de la resta del país: el 43,8% dels pacients són exfumadors i el 42,6% fumadors actius en el moment del diagnòstic, mentre que només el 12,6% no ha fumat mai. El doctor Provencio remarca que aquestes xifres "confirmen que el tabaquisme continua condicionant de manera directa la càrrega de la malaltia en la nostra població".
Els especialistes demanen polítiques que "endureixin" l’accés al tabac sense "estigmatitzar" les persones que pateixen un càncer de pulmó. En aquest sentit, Massuti puntualitza que les polítiques de salut pública que s’impulsin ara trigaran anys a reduir la mortalitat, i defensa que, mentrestant, s’actuï en altres nivells, com en el diagnòstic més primerenc. El GECP reclama un pla nacional integral de càncer de pulmó.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Un gos irromp a la variant de Girona i provoca el xoc entre un tràiler i un cotxe