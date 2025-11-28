Els experts reivindiquen la persona com a centre del mercat laboral
Jaime Mejías
Autoritats de l’àmbit públic i empresarial van reclamar ahir al fòrum Espanya 360, organitzat per Prensa Ibérica, col·locar les persones com a centre del mercat de treball del present. En una taula rodona moderada per Marisa Goñi, directora del Diari de Mallorca, el conseller d’Ocupació, Comerç i Emigració de la Xunta de Galícia, José González Vázquez, va reflexionar sobre les mesures del seu Govern per fomentar el mercat de treball. "Tenim un model organitzat, tutelant tot el procés i buscant persones que vinguin a aportar, sigui a través de la mà d’obra o de l’emprenedoria", va afirmar.
Per la seva banda, Javier Cantera, conseller d’Auren i president de la Fundació Persones i Empresa, va posar de manifest el conflicte que existeix en l’actualitat entre els conceptes de productivitat i conciliació. "El gran problema és que pensem que hi ha dues persones: la que treballa i la que és persona. És molt important cuidar-se, també en la faceta ociosa, per tenir una bona feina en si mateix", va reflexionar. Cantera va subratllar, al seu torn, la importància del tercer pilar de la salut: el son, sobre el qual ja s’imparteixen formacions als EUA.
Formació
Atenent la relació entre formació i empresa, González Vázquez va posar de manifest el "gran desajust" que hi ha entre les necessitats de les companyies i la rigidesa de la formació. "Hem d’afinar els continguts, buscar les competències que millorin l’ocupabilitat", va dir, plantejant l’exemple de microformacions gestionades per les empreses per cobrir necessitats laborals concretes.
Cantera, per la seva banda, va assenyalar la importància en el mercat laboral de les habilitats toves. "Aquestes variables, com l’humor o la capacitat d’arribar a la gent, que abans no es mesuraven, cada vegada seran més tangibles", va acabar remarcant.
