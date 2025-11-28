Opinió
Albert Sáez
Espanya vista a 360 graus
Després de tres dies de debat al Fòrum Espanya 360 que ha organitzat Prensa Ibérica a Madrid, ens queden algunes sensacions que ens disposem a compartir. Quan els representants polítics parlen de temes concrets no costa gaire posar-los d’acord davant els grans reptes d’aquest país. La majoria de les forces polítiques, malgrat el soroll ambiental, consideren que les autonomies han sigut decisives en la consolidació de la democràcia i en la construcció d’un Estat del benestar homologable a Europa. Els governs autonòmics són perfectament conscients que l’habitatge és ara com ara el principal problema que han d’afrontar per la capil·laritat que té i per l’amenaça que suposa per a la classe mitjana. El repte demogràfic afegeix tensió al mercat immobiliari, però també als serveis públics. Tothom busca inversions, però la principal necessitat és l’ocupació de qualitat.
Miro i remiro els resums de premsa d’aquests dies i no hi trobo cap d’aquests assumptes. Ábalos, Koldo, els serrells del fiscal general de l’Estat, València i poca cosa més. Sempre donant voltes a la nòria de la corrupció en què suquen pa els de Vox com abans ho van fer els de Podem o Ciutadans. Em ressonen al pensament una vegada i una altra les paraules al fòrum de Francisco Pérez Rupérez, expresident del Consell Escolar de l’Estat: "El problema no és la ideologia sinó les ocurrències que s’amaguen al darrere de la ideologia". Portem 15 anys d’ocurrències disfressades d’ideologia perquè els que governen des del sentit comú són incapaços de reconèixer que estan d’acord amb moltes més coses que no pas els separen de la maleïda polarització dels seus assessors i cauen a les urpes dels de les ocurrències. A Extremadura comença un nou cicle electoral autonòmic que no fa pinta que ens hagi d’alliberar de les ocurrències, sinó més aviat al contrari en vista dels fets que hi ha hagut en la investidura de Juanfran Pérez Llorca. L’oasi del fòrum té molta feina per fer. L’assumirem amb gust.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Un gos irromp a la variant de Girona i provoca el xoc entre un tràiler i un cotxe