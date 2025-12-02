Estudi de Stanford
Vacunar-se contra l’herpes podria reduir el risc de demència i fins i tot frenar l’avanç de la malaltia
Un estudi pioner revela que aquesta immunització podria utilitzar-se com a eina per alentir els processos neurodegeneratius en persones que ja pateixen aquesta patologia
Valentina Raffio
Fa només uns mesos, una sorprenent notícia científica va fer la volta al món. Un equip d’investigadors de la Universitat de Stanford va revelar que la vacuna contra l’herpes zòster podia reduir fins a un 20% el risc de demència entre la població. Ara, tal com anuncia la revista científica Cell, el mateix grup ha descobert quelcom encara més interessant sobre el potencial d’aquesta punxada davant les malalties del cervell. I és que, segons un nou anàlisi, més enllà de reduir els casos d’aquesta patologia neurodegenerativa, tot apunta que les immunitzacions contra la ‘clovella’ també podrien ajudar les persones que pateixen demència a ralentir l’avanç de la malaltia i evitar (o almenys retardar l’aparició) dels símptomes més greus d’aquesta patologia.
Aquest descobriment, igual que l’anterior, prové d’un exhaustiu estudi dels registres sanitaris de Gal·les, al Regne Unit, una regió on fa més d’una dècada es va posar en marxa una campanya de vacunació contra l’herpes que es va convertir de manera involuntària en un model d’estudi sense precedents. L’1 de setembre del 2013, les autoritats sanitàries gal·leses van convocar totes les persones que en aquell moment tenien 79 anys a vacunar-se contra aquesta malaltia. Aquesta política sanitària va crear, sense voler-ho, un grup de fins a 280.000 persones per entendre l’efecte d’aquestes injeccions en una mateixa població, ja que, tal com expliquen els científics, en molts casos entre una persona vacunada i una de no vacunada només hi havia unes setmanes de diferència.
La primera anàlisi va demostrar que les persones que van rebre la vacuna contra la ‘clovella’ tenien un 20% menys de probabilitat de ser diagnosticades de demència durant els set anys següents en comparació amb aquelles que no van passar per aquest procediment. El segon estudi, publicat aquest dimarts, afegeix que la vacunació també sembla estar associada a una “desacceleració del curs de la malaltia” entre aquells que ja havien estat diagnosticats de demència abans de la vacunació. Els registres indiquen que entre els pacients vacunats es va observar un menor risc de desenvolupar deteriorament cognitiu greu durant la dècada següent i fins a un 30% menys de símptomes greus associats a aquesta malaltia respecte a les persones no immunitzades.
Diverses hipòtesis
Els científics afirmen que aquest efecte s’ha observat en poblacions d’Anglaterra, Austràlia, Nova Zelanda i el Canadà. Especialment entre dones. Els experts expliquen que, en general, aquest grup sol mostrar respostes immunitàries més fortes després de la vacunació, inclosa una major producció d’anticossos, així com una major prevalença d’episodis de ‘clovella’ al llarg de la vida. Tots dos factors podrien explicar per què la vacuna contra l’herpes provoca un benefici més marcat en elles, ja que en la pràctica podria convertir-se en un mecanisme per evitar la reactivació del virus o modular de manera més eficient la resposta immunitària. Tot i així, aquesta hipòtesi, lluny de ser definitiva, continua sota estudi, ja que podrien existir altres factors que expliquin aquest fenomen.
La investigació se centrarà ara en intentar esbrinar quina és la relació entre l’herpes i la demència i, sobretot, com crear eines per combatre tots dos. De moment, sabem que el virus que causa la varicel·la queda latent a les neurones durant dècades i pot reactivar-se en forma d’herpes zòster, desencadenant inflamació i dany nerviós. La teoria que guanya força arran d’aquests descobriments és que aquestes reactivacions podrien contribuir al deteriorament cerebral i augmentar el risc de demència. La qüestió clau és esbrinar quin és el mecanisme que activa i potencia aquest procés. ¿Potser la ‘vacuna’ contra la demència consisteix a reduir els episodis virals d’herpes? ¿O en un “despertar” general del sistema immunitari induït per la vacuna? Els científics afirmen que investigar aquestes qüestions podria obrir una nova via de tractaments contra la demència.
