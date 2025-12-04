Els consells de l'expert perquè les relacions de parella funcionin
Primer ens hem de conèixer a nosaltres mateixos
Mariona Carol Roc
Que una persona amb renom i coneixement publiqui certes opinions a les xarxes socials pot acabar formant un gran debat al respecte. En aquest cas el psicòleg i escriptor Walter Riso ha decidit parlar de les relacions amoroses.
En un vídeo publicat a TikTok, llança una afirmació que ha encès els usuaris: “Ens equivoquem més casant-nos que comprant un apartament”.
Riso critica que, mentre per comprar un habitatge es fa una anàlisi detallada, en l'amor solem deixar-nos portar sense reflexió. "Quan tu compres un apartament, en què et fixes? Si li dona el ponent, l'impost predial, els veïns... Fas un estudi pragmàtic. En l'amor no: caldria fer-ho", sosté.
L'amor també necessita mètode i aprenentatge
En la seva intervenció, Riso reprèn les idees del filòsof i psicoanalista alemany Erich Fromm, que defensava que estimar és una habilitat que s'aprèn i es practica.
"Com deia Erich Fromm, això és una habilitat com ser un enginyer. Aleshores tu has de saber si aquesta persona em mereix i si jo la mereixo", assenyala.
Pel psicòleg, una relació madura requereix criteri, autoconsciència i límits clars, més enllà de les emocions passatgeres.
Senyals que no s'han d'ignorar
Un dels eixos de la seva reflexió és la importància de tenir molt clars els valors mateixos abans de comprometre's.
Riso ho exemplifica amb contundència: “I si veig alguna cosa que vagi en contra dels meus principis... Per això és tan important saber els valors i fer-los explícits, no?
El psicòleg recalca que els primers indicis d'agressivitat o manca de respecte no s'han de justificar, ni tan sols quan es presenten com una relliscada momentània. “Perdona'm, però vaig perdre el control”, cita irònicament, com a excusa habitual.
Donar una altra oportunitat?
Davant la tendència a perdonar en excés, Riso rescata una frase atribuïda al dramaturg grec Aristòfanes: "Si t'enganyen una vegada, la culpa és teva; si t'enganyen dos, la culpa és meva".
Amb aquesta idea, adverteix sobre el risc de normalitzar comportaments nocius sota el pretext de les “segones oportunitats”.
Amor amb autoconeixement
Per a Riso, l'amor saludable no és impulsiu ni irracional, sinó un procés conscient que es construeix des de la coherència personal, l'autoconeixement i l'honestedat emocional.
"Tu has de saber si aquesta persona em mereix i si jo la mereixo. I si veig alguna cosa que vagi en contra dels meus principis, per això és tan important saber els valors i fer-los explícits"
Segons la seva visió, només des d'aquesta claredat es poden evitar errors i triar parelles que acompanyin realment un projecte de vida equilibrat.
