José María López narra que se sent essent influencer i ciclista a l'hora
"Cada vegada hi ha més odi cap als ciclistes"
Miriam Alegria
Descobreix què hi ha darrere un ciclista amb molts seguidors a les xarxes socials. Què passa quan aquest apaga la càmera? José María López ens ho explica en primera persona.
Quan baixo de la bici soc una persona com qualsevol altra: amb la meva feina fora de les xarxes, amb la meva família i una vida molt normal. De vegades sembla que estem tot el dia pedalant o viatjant, però darrere hi ha una rutina molt senzilla.
Tens més d'un milió de seguidors. En quin moment vas sentir que la teva passió pel ciclisme podia esdevenir també la teva feina?
Mai vaig imaginar que això podria ser una feina. Vaig començar per hobby: m'agradava la tecnologia, l'esport i editar vídeos. Quan alguns es van començar a fer virals, va arribar la primera marca que em va oferir un producte a canvi d'aparèixer als meus vídeos. Vaig passar anys fent col·laboracions gratis fins que un dia, després d'una discussió a casa, la meva dona em va dir: «Si sacrifiques el temps amb la família, que sigui per alguna cosa que t'aporti». Aquí vaig entendre que ho havia de professionalitzar.
Recordes el primer vídeo que et va fer pensar: «Això va de debò»?
Recordo diversos dels meus primers virals, però llavors no ho vaig veure com una cosa seriosa. Molta gent pensa que un vídeo viral us permet viure de les xarxes, però no és així. Fa falta constància, estratègia i, sobretot, temps.
Els teus vídeos barregen humor, emoció i esport. On és l'equilibri entre entretenir i respectar l'esforç ciclista?
És difícil. Intento mostrar el dia a dia d'un aficionat que mai no ha estat professional: moments d'humor, moments durs, viatges, anècdotes... Però sempre amb respecte. El tema del civisme és delicat: cada cop hi ha més odi cap als ciclistes i parlar-ne sense que es malinterpreti és complicat.
Què et motiva cada dia a continuar creant contingut?
La gent. Cada dia rebo missatges de persones que m'expliquen que els motivo, que gràcies als meus vídeos han aconseguit alguna cosa o han reprès l'esport. Això, per mi, ho és tot.
Què creus que connecta tant amb la comunitat?
Que m'agrada parlar amb la gent, escoltar i ajudar. Per mi les xarxes no són pujar un vídeo i desaparèixer: és construir una comunitat real, un grup que comparteix alguna cosa més que ciclisme.
Heu participat en reptes increïbles. Quin ha estat el moment més dur i el més emocionant sobre la bici?
La Cape Epic, a Sud-àfrica, quan vaig caure malalt, va ser un dels moments més durs de la meva vida esportiva. Però el repte més gran va ser la tornada a Espanya amb bici: 4.251 quilòmetres en 29 dies. Vaig viure moments molt bons i d'altres molt dolents, però ho vaig fer amb un objectiu solidari, i això ho va canviar tot.
Alguna vegada t'has plantejat desconnectar-te del tot?
M'agraden molt les xarxes; consumeixo molt contingut i també gaudeixo creant-ho. Però sí, de vegades trobo a faltar desconnectar durant una temporada.
Què us ha ensenyat el ciclisme que apliqueu a la vostra vida diària?
Per mi, l'esport és una eina mental. Si tinc ansietat, surto a pedalejar i torno renovat. Si tinc un problema, corro una estona i ordeno el cap. M'ajuda a estar millor físicament i mentalment.
Què té la Regió de Múrcia per ser un dels millors llocs d'Espanya per rodar?
Té de tot: platges, muntanyes, desert, valls, natura... Però el millor de tot plegat és el clima i la gent. Això marca la diferència.
Tres destins murcians imprescindibles per descobrir en bici: la costa entre Puerto de Mazarrón i Águilas, especialment Puntes de Calnegre, que és un paradís. Les muntanyes entre Caravaca i Moratalla. I tota la vega del Segura, des de Calasparra fins a Beniel, que és preciosa.
Què falta per millorar en seguretat viària i respectar al ciclista?
Manquen recursos per solucionar ràpidament punts perillosos, però el més important és la conscienciació. Anem amb pressa, amb el mòbil a la mà, i oblidem que una distracció pot costar una vida.
Has sentit pressió per mantenir el ritme o reinventar-te?
Sí. Igual que les persones evolucionen, el contingut també. No et pots quedar fent el mateix. Si veig els meus vídeos de fa dos o tres anys, no tenen res a veure amb els d'ara. I sí, aquesta pressió de publicar constantment existeix.
El missatge o trobada més especial amb un seguidor?
Un noi d'Extremadura em va venir a veure durant una ruta. Després vam sopar junts i em va explicar la seva història: havia nascut sense orelles, va patir bullying des de petit i estava en ple procés de reconstrucció. Em va dir que, just abans d'entrar a quiròfan, els últims minuts despert els va passar veient els meus vídeos per relaxar-se. Va estar 24 hores al quiròfan. No oblidaré mai aquest moment.
Si poguessis sortir a rodar amb qualsevol ciclista del món, amb qui seria?
Amb la meva filla. Estic desitjant que creixi una mica més per poder compartir aventures amb ella... Si ella vol, és clar.
Que no veuríem mai al teu perfil, encara que donés milions de visualitzacions?
Contingut de la vida privada —meva o d'altres—. Tinc vídeos que serien virals, però hi ha límits que no vull passar. El respecte va per sobre de les visites.
I si demà s'apaguen les xarxes, continuaries pedalant igual?
Segurament sí. I també continuaria lligat a l'esport i al màrqueting d'alguna manera. Són dos mons que m'apassionen i en què he après moltíssim. Estic segur que el futur anirà per aquí.
