L'esquí nòrdic arrenca la temporada amb els circuits d'iniciació oberts en la majoria de les estacions catalanes
Els establiments hotelers propers als camps de neu, amb ocupacions superiors al 80% de mitjana a la demarcació de Lleida
Lles de Cerdanya - L'esquí nòrdic ha arrencat aquest dissabte la temporada d'hivern, tot coincidint amb el cap de setmana llarg de la Puríssima. Les darreres nevades i, sobretot, les baixes temperatures, han permès produir neu per poder posar en marxa els circuits d'iniciació de la majoria de les estacions. A més, totes tenen oberts bars, restaurants i refugis durant aquests tres dies festius. Visitants i amants de l'esport blanc han pogut gaudir d'un mantell de neu a la base de les pistes d'Aransa, a Lles de Cerdanya. De fet, la neu és, per aquestes dates, un reclam per atreure turistes al Pirineu. En el cas de la demarcació de Lleida, es preveu una mitjana d'ocupació de fins al 80%, xifra que serà superior als establiments propers a les estacions d'esquí.
A Aransa, el circuit disponible per a debutants i entrenaments és d'aproximadament un quilòmetre. També es poden fer excursions amb raquetes i tant l'escola d'esquí com el lloguer de material estan oberts. El codirector de l'estació, Joan Gonzàlez, explica que han començat la temporada amb bones perspectives, ja que preveuen que podran mantenir l'activitat d'esquí de fons en les pròximes setmanes i anar sumant-hi nous sectors.
Gonzàlez s'ha mostrat satisfet amb el fet que, a diferència d'anys anteriors, les condicions meteorològiques han afavorit la producció de neu des de mitjans del mes de novembre. En aquest sentit, ha destacat la intensa feina per poder distribuir-la per tot el circuit amb les màquines trepitjaneus.
Precisament, la tècnica de la Mancomunitat d'Esquí Nòrdic del Pirineu, Imma Obiols, també ha valorat el fet que des de les estacions s'ha "treballat fort per poder produir neu a la zona d'iniciació" dels diversos complexos. A més, ha volgut animar als visitants a gaudir de l'entorn:
Estem situats en llocs privilegiats i és una bona oportunitat per gaudir de la natura en estat pur.
Un dels primers visitants al voltant d'Aransa ha estat Marçal Garcia, que hi ha acudit amb la seva família, provinents de Terrassa. Així, ha explicat que no és el primer cop que es desplacen a aquesta zona i que els agrada molt per fer excursions i raquetes. En aquesta ocasió han optat per fer esquí de fons. La seva filla, Jana Valls, apunta que no n'ha fet mai, però que són amants de l'esport blanc i creu que aquesta modalitat li pot agradar.
Pel que fa a la resta d'estacions de nòrdic, la de Lles està en les mateixes condicions que Aransa. Mentrestant, tant les pistes alturgellenques de Sant Joan de l'Erm i Tuixent-La Vansa compten amb un circuit per a debutants d'un quilòmetre. Pel que fa a Tavascan, al Pallars Sobirà, té els 15 quilòmetres de circuits disponibles. En canvi, l'estació cerdana de Guils-Fontanera compta amb itineraris de raquetes i la pallaresa de Virós Vallferera manté oberts els serveis turístics.
Els hotels propers a les pistes d'esquí freguen la plena ocupació
Per la seva banda, el director de l'Hotel Mirador de Lles de Cerdanya, Ramon Sellés, ha indicat que el fet que les dues estacions d'esquí del municipi tinguin neu motivarà que hi hagi reserves durant els caps de setmana previs a les festes de Nadal. De fet, s'ha mostrat molt satisfet pel fet que aquests dies festius fregarà la plena ocupació, ja que, afirma, "sempre hi ha molta demanda perquè és el pont que marca l'inici de la temporada d'hivern i la gent ja comença a tenir ganes de tocar neu".
El fet que enguany la Puríssima escaigui en dilluns fa que el nombre de nits d'estada dels turistes sigui inferior a la d'altres anys. Sellés assegura que l'obertura de l'esquí és "fonamental" pel sector perquè, si no és així, el públic "tria altres alternatives". Pel que fa al perfil de visitants que pernocten en aquesta zona, ha dit que bàsicament tenen clients de proximitat, d'arreu de Catalunya, siguin famílies o parelles.
