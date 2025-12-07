La realitat de les dones excel·lents a l'hora de trobar l'home ideal, segons l'expert Antonio Bolinches
Hi ha dos tipus de superdones, la castradora i l'autosuficient
Montse Terrasa
"L'home perfecte o excel·lent" sol tenir les dones que vol i quan vol. En canvi, una dona excel·lent té moltes dificultats per trobar l'home ideal. Això succeeix perquè l'home excel·lent no té tanta exigència amb les dones i busca relacions "còmodes". Per altra banda, les dones excel·lents no es conformen i busquen un home adequat. Però, què és un home o una dona excel·lent? Una persona que evoluciona intel·lectualment, econòmicament, professionalment i culturalment. Aquestes afirmacions les du a terme Antonio Bolinches (Barcelona, 1947) en el seu llibre 'La síndrome de les Superdones', el qual va presentar a finals de novembre a la llibreria Rata Corner de Palma.
Antonio Bolinches és psicòleg i expert en teràpia de parelles
Aquesta síndrome sobre la qual ha escrit la va detectar fa anys a la seva consulta, primer en un perfil de dona comprès entre els 40 i els 60 anys, ara ja el situa a partir dels 30. Les superdones a què es refereix són guapes, intel·ligents, amb bona formació, bona situació econòmica i professional, però precisament a conseqüència de tot això, els costa trobar homes admirativament, i és clar, com més gran és la teva excel·lència, menys homes admirables trobes”, raona Bolinches.
El psicòleg assegura que aquests homes admirables que podrien correspondre a la superdona prefereixen “relacions còmodes” a un cert nivell d'exigència a la parella. Mentre una dona demana "ser omplerta amb un determinat nivell de discurs, d'intel·ligència, de coneixement i de maduresa", "l'home, si ja se sent realitzat a la feina, té tendència a compensar la seva exigència professional amb la comoditat amorosa. O sigui, hi ha causes psicosociològiques entenedores. Evidentment, no és just i, per això, ho hem de corregir", apunta Antoni Bolinches. "Què hem de fer els homes? Posar-nos les piles sense que se'ns fonguin els ploms. No és qüestió que la dona deixi de superar-se o de millorar", afegeix.
La superdona castradora i la superdona autosuficient
El psicòleg ha classificat diferents tipus de superdona, però a un d'ells, a la castradora, Bolinches treu el superlatiu, perquè "castiga els homes per no ser com ella vol que siguin. Però això és dolent per a l'home i per a la dona. Qui utilitza la seva intel·ligència per fer sentir malament l'altre, evidentment no afavoreix les relacions interpersonals".
El psicòleg es queda amb la superdona autosuficient. "És conscient del problema, gestiona la seva realitat adaptativament, té bona autoimatge, bona autoestima, bon autoconcepte, se sent competent sexualment. És una realitat sociològica: no hi ha prou homes madurs per a totes les superdones. Ho accepta i en viure bé la seva realitat, va tranquil·la per la vida. I si una persona va tranquil·la per la vida, què transmet, pau, pau?" I precisament “el bon 'rollisme' és el camí i la solució, la millora personal d'homes i dones”.
A la pregunta de per què una dona intel·ligent, amb bona formació i posició laboral i econòmica necessita una parella, l'autor respon sense dubtar: “A partir de certa edat ens adonem que anar sols per la vida no ens enriqueix”. El problema insisteix Bolinches, és que la dona ha evolucionat, "però no ha canviat el model admiratiu d'enamorament i, per tant, en millorar, redueix la mostra d'homes disponibles".
Per redirigir la situació, el psicòleg defensa la seva teràpia vital, que consisteix a “acceptar la realitat, fer un bon diàleg interior, desenvolupar la nostra millor part i utilitzar la intel·ligència constructiva per generar relacions interpersonals còmodes".
Guerra de sexes?
El seu llibre es basa en una mostra de 150 dones que han passat per la consulta, però Bolinches afirma que la síndrome de la superdona és un problema en creixement. "Calculo que hi ha uns 200 milions de superdones al món i quatre cinquenes parts no trobaran homes adequats per a elles. Però és que a més els homes estan en regressió. La meitat està en evolució, però la meitat diuen, ui, això és molt difícil, me'n vaig al model tradicional, home dominant, dona subordinada. Amb la qual cosa, si no ens apliquem a la solució, tindrem un problema que pot arribar a una guerra de sexes",
En aquest punt, el psicòleg creu que “el feminisme radical està generant masclisme integral”, per la qual cosa aposta per "el feminisme adaptatiu, el que reivindica el principi d'igualtat, de sinergia, d'enriquiment recíproc. És útil, és necessari, és bo per a les dones i per al conjunt de la societat, perquè genera una igualació de drets i deures".
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Denuncien una 'olor insuportable' per la presència d'aigües fecals al pati interior dels pisos ocupats de Ferran Puig
- La 'food truck' gironina amb la millor carn del món i al preu més econòmic d'Espanya
- Aquest és el mercat que atraurà milers de gironins durant el pont de la Puríssima
- La Bonoloto deixa dos milions d'euros a una única persona a Porqueres
- Elimina el greix del vidre del forn amb aquest senzill truc