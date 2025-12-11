Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Presència policial GironaGrip a GironaEstudiants universitarisAccident GualtaSpar Girona Eurolliga
instagramlinkedin

La UE aconsegueix que hi hagi un Reglament de benestar i traçabilitat de gossos i gats

Entrarà en vigor el 2028

Novetats per les nostres mascotes

Novetats per les nostres mascotes / freepik

Mariona Carol Roc

La Unió Europea, des del passat 25 de novembre, ja gaudeix d'un acord per crear el primer marc comú del Reglament de benestar i traçabilitat de gossos i gats. Per aconseguir-ho, el Parlament Europeu i els estats membres del Consell de la Unió Europea van estar uns mesos de negociacions.

La normativa busca regular la cria, venda, allotjament, cura i importació/exportació d'aquests animals a tot el territori comunitari.

Segons la comunicació oficial, l'objectiu és clar: “evitar el comerç il·legal, la cria irresponsable i les males condicions de benestar animal, garantint alhora una traçabilitat completa”, van explicar fonts de la Comissió Europea.

Microxip obligatori i bases de dades interoperables

Entre les mesures principals destaca l'obligatorietat d'identificar tots els gossos i gats amb microxip, tant si pertanyen a criadors com a refugis, botigues o plataformes en línia.

Els animals venuts, adoptats o cedits han d'estar registrats en bases de dades nacionals interoperables, cosa que en facilitarà el seguiment a tota la Unió.

Un funcionari europeu va subratllar que “la traçabilitat completa és essencial per frenar les xarxes il·legals i millorar el control sanitari”.

Animals procedents de tercers països

Els gossos i gats importats des de fora de la UE, amb fins comercials o fins i tot no comercials, també hauran de portar un microxip abans de la seva entrada al territori comunitari i ser registrats posteriorment en un termini breu.

Entrada en vigor i terminis d'adaptació

L'acord encara és provisional, però es preveu que la llei entri en vigor el 2028, una vegada adoptada formalment.

Després de la seva aprovació, criadors, venedors i refugis disposaran de quatre anys per adequar-se a les noves exigències.

Pels propietaris particulars es contemplen terminis més llargs: 10 anys per a gossos i 15 anys per a gats.

La intenció, segons el Parlament Europeu, és “garantir una transició raonable que no perjudiqui els amos ni els animals”.

Posar el microxip serà obligatori a la UE

Posar el microxip serà obligatori a la UE / freepik

Espanya, un pas endavant

A Espanya ja existeix des del 2023 la Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals, que estableix l'obligatorietat del microxip i en regula la tinença responsable. Per al Ministeri de Drets Socials, aquesta nova normativa europea “reforça la línia iniciada a Espanya i consolida un marc comú més ambiciós per al benestar animal”.

Amb aquest acord, la Unió Europea avança cap a un sistema més homogeni que pretén millorar la protecció de milions d'animals de companyia i combatre pràctiques que fins ara escapaven al control transfronterer.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents