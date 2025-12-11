La UE aconsegueix que hi hagi un Reglament de benestar i traçabilitat de gossos i gats
Entrarà en vigor el 2028
Mariona Carol Roc
La Unió Europea, des del passat 25 de novembre, ja gaudeix d'un acord per crear el primer marc comú del Reglament de benestar i traçabilitat de gossos i gats. Per aconseguir-ho, el Parlament Europeu i els estats membres del Consell de la Unió Europea van estar uns mesos de negociacions.
La normativa busca regular la cria, venda, allotjament, cura i importació/exportació d'aquests animals a tot el territori comunitari.
Segons la comunicació oficial, l'objectiu és clar: “evitar el comerç il·legal, la cria irresponsable i les males condicions de benestar animal, garantint alhora una traçabilitat completa”, van explicar fonts de la Comissió Europea.
Microxip obligatori i bases de dades interoperables
Entre les mesures principals destaca l'obligatorietat d'identificar tots els gossos i gats amb microxip, tant si pertanyen a criadors com a refugis, botigues o plataformes en línia.
Els animals venuts, adoptats o cedits han d'estar registrats en bases de dades nacionals interoperables, cosa que en facilitarà el seguiment a tota la Unió.
Un funcionari europeu va subratllar que “la traçabilitat completa és essencial per frenar les xarxes il·legals i millorar el control sanitari”.
Animals procedents de tercers països
Els gossos i gats importats des de fora de la UE, amb fins comercials o fins i tot no comercials, també hauran de portar un microxip abans de la seva entrada al territori comunitari i ser registrats posteriorment en un termini breu.
Entrada en vigor i terminis d'adaptació
L'acord encara és provisional, però es preveu que la llei entri en vigor el 2028, una vegada adoptada formalment.
Després de la seva aprovació, criadors, venedors i refugis disposaran de quatre anys per adequar-se a les noves exigències.
Pels propietaris particulars es contemplen terminis més llargs: 10 anys per a gossos i 15 anys per a gats.
La intenció, segons el Parlament Europeu, és “garantir una transició raonable que no perjudiqui els amos ni els animals”.
Espanya, un pas endavant
A Espanya ja existeix des del 2023 la Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals, que estableix l'obligatorietat del microxip i en regula la tinença responsable. Per al Ministeri de Drets Socials, aquesta nova normativa europea “reforça la línia iniciada a Espanya i consolida un marc comú més ambiciós per al benestar animal”.
Amb aquest acord, la Unió Europea avança cap a un sistema més homogeni que pretén millorar la protecció de milions d'animals de companyia i combatre pràctiques que fins ara escapaven al control transfronterer.
