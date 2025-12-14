Descobreix el llegat històric d'aquest poble espanyol: els seus cognoms et faran caure de la cadira
Hi ha ADN japonès a aquest poble?
Zoe Camps Corral
Sempre hi ha curiositats que marquen la història de pobles, ciutats, racons, etc. Aquest és el cas d'una població espanyola. La seva història et farà molta gràcia.
Hi ha empremtes que transcendeixen l'aspecte més físic i material de la paraula, com passa en un poble sevillà on persisteix un llegat històric molt curiós.
Per molt increïble que soni, a 25 minuts de la capital sevillana hi ha un municipi estretament connectat amb el Japó, que celebra i lloa la seva cultura com si fos seva.
La localitat es diu Coria del Río, una localitat per la qual els narcotraficants solquen el Guadalquivir cap a Sevilla, i té un total de 31.095 habitants, segons dades de l'INE de l'any 2024. El més sorprenent és que més de 700 corians portin el cognom Japó.
Històricament visitants
El perquè de la qüestió es remunta al 1614, quan el samurai Hasekura Tsunenaga i el franciscà espanyol fra Luis Sotelo van arribar a Coria del Río, procedents de la localitat japonesa de Sendai, al costat de 21 homes més.
L'objectiu del grup era establir una ruta comercial entre Espanya i Mèxic, que aleshores es coneixia com a Nova Espanya. Però, per això, havien de ser rebuts pel rei Felip III i el papa Paulo V a Roma.
Establir una nova ruta comercial els serviria per enfortir el domini, però també per recompondre's de les conseqüències d'un terratrèmol que havia afectat no feia gaire el Japó.
L'evangelització frustrada
El segon objectiu dels nipons, impulsats pel frare Sotelo, era que el Papa beneís i promocionés l'evangelització del Japó. Però el pla es va veure truncat, ja que mentre feien el viatge, es va iniciar una persecució contra els cristians al Japó que es va convertir en un episodi de gran brutalitat al país.
Segons expliquen diverses fonts, el destí inicial de l'expedició era Madrid, però el seu pas pel Guadalquivir cap a Sevilla els va fer quedar al lloc. I tant els va agradar que alguns samurais van estar al poble durant 30 anys.
Batejats del Japó
Evidentment, després de tants anys els samurais van arrelar i van tenir fills amb les dones del poble. Però la pregunta inicial continua sent un misteri: per què porten el cognom Japó, si cadascú tenia uns altres cognoms?
Segons expliquen, el rector que batejava els nadons de l'època no sabia com escriure els noms complets dels progenitors, per la qual cosa els va començar a posar el cognom Japó a tothom.
De fet, el primer registre que es conserva d'un petit amb la procedència del seu progenitor en nom seu és el de Catalina Japó, el 1667.
Hi ha ADN japonès als Japó?
Tota la història es va anar perdent entre les diferents generacions i aquells que es deien Japó de cognom no entenien d'on procedia el seu curiós sobrenom.
Per a la seva fortuna, el 1980, un escriptor japonès anomenat Shūsaku Endō va publicar la novel·la 'El samurai', en què, gràcies a uns documents oficials, explicava la relació de Coria del Riu amb el Japó. A partir d'aquí, algú va fer arribar una còpia del llibre al poble de Coria.
Després de diverses investigacions i anàlisis genètiques es va concloure que el cognom només tenia un significat toponímic, perquè els resultats van evidenciar que, genèticament, no hi havia coincidència entre el Japó i els japonesos de la localitat de Sendai.
Arròs amb llet japonès
Malgrat els resultats, els Japó mantenen la convicció que ells són els descendents dels samurais del segle XVII. Per això, s'han encarregat de mantenir viu el llegat dels nipons a Coria del Río: hi ha un monument al samurai Tsunenaga i un altre anomenat Yoshira a Orilla.
A més, celebren la Festa del cirerer, la setmana de la cultura japonesa, i fins i tot alguns s'han casat mitjançant cerimònies típiques del país oriental.
Per si no n'hi hagués prou, tenen una sala temàtica japonesa i produeixen el Sake de Coria (una beguda alcohòlica fet a partir de la fermentació de l'arròs -típic del Japó- i les postres espanyoles per excel·lència, com és l'arròs amb llet), en representació de la fusió de dues cultures molt importants per a ells.
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- El restaurant Bescuit de Girona abaixa la persiana després de més de trenta anys
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Una emergència mèdica en un vehicle obliga a tallar la ronda Ferran Puig i provoca llargues cues a Girona
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85