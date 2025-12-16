Entrevista | Michel Sitjà Director general de ‘Le village de Nöel’, a Le Barcarès
Michel Sitjà: «No estic segur que es pugui parlar de negoci quan es tracta de Nadal»
A menys de 60 quilòmetres de la frontera hi ha la vila de Le Barcarès que, com és tradició, celebra en aquestes dates (fins al 4 de gener) Le village de Nöel, un poble de Nadal amb tot de parades, nòria, pista de gel, un Para Noel gegant, una espectacular lluminària i un ambient màgic. Michel Sitjà n’és el director general.
Vostè com celebra Nadal, Sitjà?
Per a mi, Nadal és com un decorat de pessebre. Des de fa molts anys preparo i munto pessebres, tant a casa com en exposicions, fins a convertir-los en una col·lecció. És una tradició catalana, el pessebre, que he mantingut viva al llarg del temps.
Siguem francs: això que fan a Barcarès on és sobretot un negoci?
No estic segur que es pugui parlar de negoci quan es tracta de Nadal. O potser el Pare Noel és un negoci arreu? No ho crec. En un món una mica esbojarrat, per sort el Nadal continua sent un moment fora del temps, un espai per reprendre l’alè, mirar els estels i gaudir del riure dels infants.
Ja, però tot aquest muntatge...
Nadal també és un moment màgic a Le Barcarès, i això explica per què hi rebem tanta gent. I si aquest poble permet, a més, que els comerciants puguin treballar i que algunes persones trobin una feina de temporada, aleshores és també una bona notícia per a tothom.
Com definiria la vila de Le Barcarès?
Com una estació balneària que, gràcies al Village de Noël, viu una segona temporada. Vaig comprar el meu primer apartament a Le Barcarès fa més de 35 anys i, cregui’m, a l’hivern no hi havia quasi res: tot estava tancat o gairebé. Avui, en canvi, alguns dies hi ha més gent a l’hivern que a l’estiu. Així, Le Barcarès es va consolidant a poc a poc com una veritable ciutat de costa, amb activitats durant tot l’any.
No és un infern per a les persones que diuen odiar el Nadal?
Fins i tot aquells que diuen que no els agrada el Nadal no poden apartar la mirada de les decoracions ni d’aquest esperit tan especial d’aquestes dates. No crec que es pugui parlar d’infern quan es tracta de Nadal.
Quant temps dediquen a preparar aquest seu Nadal?
Un esdeveniment d’aquesta magnitud requereix mesos de preparació. Assistim a grans salons dedicats a Nadal, com el Christmasworld d’Alemanya, per poder oferir novetats cada any. Cal tenir en compte que el Village de Noël és un parc d’atraccions temàtic i màgic, de caràcter temporal. Concretament, el muntatge comença els primers dies de setembre. Aquesta edició ha estat encara més complicada, ja que inicialment no estava prevista. Això ha ajustat els terminis, però, tot i així, calen prop de tres mesos per completar el muntatge.
Com s’explica que cada any hi vinguin tants catalans?
Justament perquè es tracta d’un parc màgic, molt diferent d’un mercat de Nadal convencional. Els mercats de Nadal són bonics i importants, però a Le Barcarès vam voler oferir alguna cosa diferent perquè el nostre municipi esdevingués una veritable destinació europea a final d’any.
Tenen més èxit a Espanya que a França?
No, no ho crec. Tanmateix, és cert que Le Barcarès és molt conegut gràcies al Village de Noël. Viatjo sovint Catalunya i sempre em parlen del Village de Noël. Cal destacar que el 40% dels visitants provenen d’aquesta zona. No crec que poguéssim organitzar un esdeveniment així sense els nostres amics i cosins catalans. Des de fa dos anys, també rebem molts visitants de la regió de Provença-Alps-Costa Blava: Marsella, Aix-en-Provence i, fins i tot, ahir mateix van arribar diversos autocars amb grups.
Com a gironí que pateix Temps de Flors, imagino que els habitants de Le Barcarès deuen estar farts de tants visitants...
Els professionals de l’hostaleria i la restauració estan molt satisfets i, de fet, van ser ells mateixos els qui van sol·licitar a l’alcalde i als càrrecs electes que el Village de Noël continués. El municipi ofereix targetes d’entrada permanents als habitants de Le Barcarès, i la gran majoria les ha sol·licitat, cosa que demostra fins a quin punt estimen el seu Village de Noël. El visiten diverses vegades al llarg de la temporada.
Hauran rebut crítiques, no oblidem que França és un estat laic.
No, cap crítica. Cada any presentem un pessebre amb figures de la fàbrica Arts Cristià d’Olot i també incloem en el programa d’animacions del poble un pessebre vivent. El Nadal ha de continuar sent Nadal: no renunciem a les nostres arrels i, al mateix temps, respectem les creences de tothom.
Com era el seu Nadal, de petit?
Soc originari d’Amélie-les-Bains, al Vallespir, una vila que ha preservat moltes tradicions catalanes. El nostre Nadal es vivia en família nombrosa, al voltant del pessebre. Després dels àpats, jugàvem a la rifa, en català. Els nostres Nadals eren senzills, càlids i molt familiars.
Com que a França no tenen els tres reis, si vol els demano jo de part de vostè, el que vulgui. A veure si hi ha sort.
Doncs els demano, de manera senzilla però molt sincera, que preservin la pau a la meva família i que ens mantinguin amb bona salut. I, més personalment, que m’aportin l’energia necessària per continuar participant en concursos de sardanes.
