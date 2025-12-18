Descobreix un lloc meravellós on gaudir del Nadal a Catalunya
Llums, boscos nevats, tallers i trineus
Patricia López Avilés
Ja ha arribat l'època nadalenca i amb ella, les decoracions arreu dels carrers de Catalunya. Si t'encanta aquesta màgia, et duem a un lloc que t'encantarà.
Al llarg del mes de desembre, moltes localitats organitzen activitats per gaudir en família i algunes són molt originals.
Una tarda plena d'emoció
Com ja és ben sabut, Santa Claus viu a Lapònia, en ple Cercle Polar Àrtic, on la neu forma part del dia a dia.
Potser per això, i per no allunyar-se gaire del paisatge blanc que l'acompanya a casa seva, el Pare Noel ha decidit instal·lar el campament als Pirineus catalans, concretament a l'estació d'esquí de la Molina, a la Cerdanya (Girona).
A més, ha organitzat una sèrie d'activitats on els més petits podran conèixer el seu refugi i gaudir d'una tarda plena d'emoció al costat dels elfs i Santa Claus.
El recorregut oficial
La visita es durà a terme els dies 13 i del 20 al 23 de desembre, i té una durada aproximada d'una hora entre les 17.15 h i les 20.30 h. Consta de diferents fases:
La primera parada és al restaurant El Bosc de La Molina; aquí les famílies coneixeran l'elf Ron, que ja té llest el seu taller on els més petits personalitzaran la gorra de Nadal. Tot això acompanyat d'una xocolata calenta, un cafè –per als adults– i, fins i tot, un brou.
La cabana de l'elf
Quan la gorra estigui acabada, s'iniciarà la pujada al campament de Nadal, que es farà amb una rampa mecànica. Tot i que, si les condicions meteorològiques ho permeten, també hi ha la possibilitat de pujar en un trineu motoritzat, per afegir adrenalina a l'aventura.
En arribar al campament, decorat amb cura i envoltat d'un paisatge natural excepcional, els grups es dirigiran a la biblioteca, on podreu acabar de preparar les vostres cartes per a Santa Claus.
La parada següent és a la cabana de l'elf Ramiller, un lloc acollidor on els nens prepararan una poció màgica que servirà de combustible perquè el trineu del Pare Noel pugui volar pel firmament.
La visita dels Reis Mags
Finalment, les famílies podran entrar al refugi de Santa Claus, on tindran l'oportunitat de compartir una estona agradable amb l'home i entregar-li les cartes amb els desitjos de Nadal.
Després de donar la benvinguda al nou any, seran els Reis Mags els que s'instal·laran al campament, els dies 2, 3 i 4 de gener.
La primera parada serà per conèixer l'ambaixador, enviat directament per les majestats, els Reis d'Orient. Amb la vostra ajuda, els més petits escriuran la carta i faran treballs manuals.
Després comença la pujada al campament, amb les mateixes condicions que durant l'estada de Santa Claus.
La baixada de torxes
Un cop allà, els visitants es dirigiran a la biblioteca, on estarà esperant el pregoner de la Cavalcada que, amb la seva màgia, ajudarà a acabar de confeccionar la carta dels Reis.
La següent parada és a la cabana del Carbonero, un lloc ple de carbó on els nens hauran de preparar un encanteri perquè les seves majestats puguin obrir totes les portes de les cases del món.
Per finalitzar, arribarem al refugi on estaran esperant els Reis Mags, preparats per rebre els nens i rebre totes les cartes i desitjos.
A més, el 5 de gener tindrà lloc la baixada de torxes, on Melcior, Gaspar i Baltasar baixaran per les muntanyes acompanyats d'una fila de torxes que il·luminaran les pistes d'esquí.
Preu i vestimenta adequada
L'entrada al campament té un preu de 36 euros per persona (més despeses de gestió) i es vendran a grups d'entre tres i deu persones. Els menors de dos anys podran entrar de franc, sempre que vagin acompanyats de nens més grans.
Si tots els infants del grup tenen menys de dos anys, es cobrarà entrada normal.
Per accedir-hi, cal portar roba d'hivern i calçat adequat, ja que la zona es troba coberta de neu.
