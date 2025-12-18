LOTERIA DE NADAL
Aquest és el número que tocarà de la Loteria de Nadal 2025 segons el ChatGPT i els vidents
El sorteig de la Loteria de Nadal és totalment aleatori, però la superstició supera tots els pronòstics
Manuela Valdés
Cada any, a mesura que s’acosta el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, les prediccions es multipliquen. Vidents, tarotistes, numeròlegs i ara també la intel·ligència artificial llancen les seves apostes sobre quin serà el número premiat amb el Gordo. La tradició es repeteix, però el 2025 ha passat una cosa poc habitual: diversos vidents coneguts i ChatGPT han coincidit a assenyalar el mateix número com a candidat.
Supersticions, rituals i un número que s’esgota
La Loteria de Nadal mou emocions i una infinitat de rituals. Milers de persones consulten vidents, busquen «senyals» o segueixen intuïcions personals quan trien un dècim. Tot i que estadísticament el sorteig és totalment aleatori, la dimensió supersticiosa d’aquest fenomen és cada vegada més gran.
El 2024, l’interès es va multiplicar quan dos dels vidents més mediàtics d’Espanya, Sandro Rey i Rappel, van afirmar per separat que sentien una «connexió especial» amb la combinació 88982, a la qual van atribuir vibració positiva i energia simbòlica.
Poc després, ChatGPT –consultat per diversos mitjans i usuaris– també va suggerir aquest mateix número com a «favorit» dins dels patrons simbòlics que els jugadors solen considerar.
El resultat: el 88982 es va esgotar gairebé a l’instant tant en les administracions on estava disponible com a la pàgina oficial de Loteries i Apostes de l’Estat.
Altres prediccions per al 2025
Tot i que el 88982 s’ha convertit en el número viral, no és l’únic. Altres vidents han publicat els seus pronòstics:
Mestre Joao
Assegura que la terminació 73 podria aparèixer entre els premis importants. També apunta que els números acabats en 05 tindrien opcions al segon premi. Per al Gordo, la seva aposta completa és 35040.
David Hernando
Basat en un mètode numerològic associat a la paraula «dana», arriba a dues possibles combinacions: 00420 o 40020 com a aspirants a emportar-se el primer premi.
La varietat de prediccions confirma que la numerologia i la vidència continuen sent molt seguides, especialment en època pre Nadal.
Coincidència o probabilitat? Això diu l’estadística
Més enllà de les intuïcions, la ciència continua recordant el mateix cada any: no existeix cap manera de predir el Gordo.
Roberto Atanes, professor d’estadística de la Universitat CEU San Pablo, explica el següent:
- La probabilitat que un número surti premiat amb el Gordo és del 0,001%.
- El sorteig funciona amb probabilitat uniforme: tots els números tenen exactament les mateixes opcions.
- Comprar el mateix número cada any no augmenta les possibilitats, perquè cada sorteig és independent.
- L’única estratègia que augmenta mínimament les probabilitats és comprar més números diferents, cosa que amplia el ventall d’opcions.
En resum, cap vident —ni humà ni artificial— pot preveure el número guanyador.
I llavors, per què busquem prediccions?
Els psicòlegs assenyalen que darrere d’aquesta tendència hi ha un component emocional. En moments d’incertesa o estrès, és comú que les persones busquin explicacions externes, ja sigui a través de vidents o eines tecnològiques que sembla que «tot ho saben».
La il·lusió, asseguren els experts, forma part del ritual nadalenc. I tot i que la raó digui que cap mètode pot endevinar el número, milions de persones continuen deixant-se emportar per intuïcions, senyals… o prediccions virals.
