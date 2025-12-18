Quin és el millor mètode de criança segons l'expert en psicologia i criança?
Alberto Soler té més de 600.000 seguidors a Instagram
Cloe Bellido
Cada vegada apareixen més teories sobre com aconseguir una criança ideal. També hem de ser conscients que la societat ha canviat moltíssim i això ha fet que les teories o mètodes fins ara aplicats, deixin de tenir vigència en segons quins contextos o infants. Així doncs, avui et venim a exposar un mètode molt utilitzat, tot i que també ha estat molt criticat pels experts: el mètode dels premis i els càstigs.
"Deixem de simplificar i polaritzar-ho tot, que ja força dura és la criança perquè es critiqui absolutament tot", exposa Alberto Soler, psicòleg i expert en criança amb més de 600.000 seguidors a Instagram.
"Donar un premi no és pecat capital"
Soler defensa que no és comparable "l'efecte d'una amenaça o càstig amb una recompensa". "Donar un premi als teus fills no és pecat capital, i no em sembla just quan premis i càstigs es mesuren sota el mateix "tracte" com si fossin el mateix, i és que no és així. Els càstigs són clarament pitjors que els premis", defensa el psicòleg.
Això sí, matisa, “el tema amb els premis és no passar-nos i, sobretot, mai premiar certes conductes que no han de ser premiades”.
Dos tipus de motivació
Segons Soler, hi ha dos tipus de motivació: la intrínseca i l'extrínseca. "La intrínseca és la que neix de dins i és molt poderosa, l'extrínseca ve de fora i és molt més feble i menys duradora. La clau és que mai no hem de premiar una conducta que està intrínsecament motivada, perquè llavors substituiràs la motivació intrínseca del teu fill per una motivació externa que és més feble i és menys dura."
Per entendre-ho millor, en posa un exemple. “Imagina que a la teva filla o fill li encanta llegir, i llavors decideixes potenciar la lectura donant-li X euros per cada llibre que es llegeixi. Error. Estàs canviant motivació intrínseca per extrínseca".
D'aquesta manera, "hauràs matat el gust per la lectura i ho hauràs canviat per ganes d'aconseguir diners".
En canvi, hi ha altres circumstàncies en què un premi no ha de ser dolent. "Donar-li un premi o portar-lo a berenar cada vegada que aneu al dentista? Doncs tret que el teu fill tingui una motivació innata per anar al dentista, no hi ha cap problema. No estàs matant la seva motivació interna, sinó que l'animes a fer alguna cosa que no el motiva en absolut", conclou Soler.
