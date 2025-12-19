"Al gener, a dieta" o "com t'estàs posant!": frases grassofòbiques que se senten a taula per Nadal
La pressió estètica i, en particular, la grassofòbia estan especialment presents en aquestes dates
"Amb aquest sopar ja he menjat per a tota la setmana", "al gener, em poso a dieta" o "tu, ja no mengis més torró", són algunes de les frases que es diuen amb naturalitat aquests dies al voltant de la taula. A més, és clar, de l'observació no sol·licitada del familiar de torn sobre si estàs més gras o més prim que el Nadal passat.
Activistes contra la grassofòbia com la divulgadora i actriu Mara Jiménez ('Croquetamente', a les xarxes), i especialistes com la psicòloga de la unitat de trastorns de la conducta alimentària de l'hospital Clínic Teia Plana, han reflexionat sobre com la pressió estètica i en particular la grassofòbia estan especialment presents en aquestes dates.
L'hospital barceloní s'ha decidit enguany a cridar l'atenció sobre aquestes frases que ens repetim a nosaltres o als nostres éssers estimats per conscienciar la població sobre la importància de "mirar-se bé" a un mateix, sense missatges de menyspreu ni d'odi.
"Et menjaràs tot això?"
Per a això ha decorat una taula nadalenca a la sala d'espera en què a cada plat es llegeix una frase que s'hauria d'evitar: "Aquest any a fer dieta", "Com t'estàs posant!" o "Et menjaràs tot això?".
La campanya crida a "pensar abans de parlar", a "no jutjar" i a "celebrar tots els cossos" prenent consciència que no sabem la història de cada persona.
"Hem de conscienciar tothom, tota la població, perquè darrere d'aquestes frases plenes de pressió estètica s'amaguen molts aprenentatges perillosos", adverteix la psicòloga.
Mara Jiménez, divulgadora sobre la importància de l'acceptació i l'estima del propi cos, ha reflexionat sobre que els dies de Nadal es fan especialment costa amunt per als que reben un judici constant sobre el seu pes i per a les que més pateixen el bombardeig de tenir un cos perfecte: les dones.
"És molt difícil estimar-se quan vivim en un món que ens envia estímuls tota l'estona sobre que el nostre cos no és vàlid", afegeix la jove.
Trastorns de la conducta alimentària
Plana explica que, a més, aquestes dates són especialment "estressants" per als pacients amb Trastorn de Conducta Alimentària (TCA), com l'anorèxia o la bulímia, ja que són dies en què tot gira al voltant del menjar, "amb multitud de menjars diferents i companyies diferents".
En aquests dies, Plana aconsella a familiars i amics "no pressionar", ni tampoc "esperar grans millores" en el tractament.
"Els familiars de la persona amb TCA han d'estar informats abans i evitar comentaris com "però per què no menges?, què no veus que estàs ja molt prima? o Per què fas patir així els teus pares?", apunta.
Plana fins i tot recomana no obligar a assistir a tots els dinars i sopars. "La família ha de ser flexible i realista", assenyala la psicòloga.
"Convé no insistir i de nou no parlar tota l'estona sobre quant estem menjant i com ho compensarem perquè estem llançant un missatge que ens sembla trivial però que al pacient de TCA el pot desestabilitzar especialment. Al final estem incidint en què estar gras està malament i estar prim està bé", explica.
En el mateix sentit, la creadora del compte 'Croquetamente' ha explicat que aquests dies en què tot gira sobre menjar "són un moment terrorífic, i no només per a les persones amb diversitat corporal".
Mirar-se amb millors ulls
"Tot són converses sobre com compensar el que hem menjat i els objectius per no engreixar-nos. Hi pot haver moltíssim dolor. Hem de cuidar-nos i ser més compassives. Mirar-nos amb millors ulls", ha afegit.
Jiménez reflexiona sobre el bombardeig constant per tenir un cos normatiu, ajustat a uns cànons impossibles i el fet que la pitjor part se l'emportin les dones, especialment les més joves.
Segons l'últim informe elaborat per la SECPRE, Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, un terç de les noies adolescents a Espanya manifesta el seu desig de sotmetre's a una operació estètica.
