Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
comprovar Loteria de Nadalpremis Loteria de Nadaldirecte sorteig Loteria de NadalLoteria de NadalGirona FCSpar GironaBàsquet Girona
instagramlinkedin
Plans nadalencs

Pista de gel, fira de Nadal i aparcament gratuït a Lloret de Mar: el pla perfecte per a gaudir de les festes

Una de les ciutats més atractives de la Costa Brava amb una proposta única en el seu passeig marítim

L'única pista de patinatge de la Costa Brava

L'única pista de patinatge de la Costa Brava / Cedida

Alba León

Alba León

Girona

Aquest Nadal, Lloret de Mar es consolida en una de les ciutats més atractives per a gaudir de la Costa Brava gràcies a la seva proposta d'activitats per a aquestes festes. La seva combinació és única: el passeig marítim es converteix en una pista de gel pensada per a tots els públics, amb entrada gratuïta i pàrquing. Una oportunitat d'or per a gaudir a primera línia de mar durant aquestes festes.

Divertir-se enfront del Mediterrani: una pista de gel única

Fins al 7 de gener, Lloret de Mar ofereix l'única pista de gel de la Costa Brava. 240 m2 de gel per a gaudir amb els més petits d'una estampa hivernal única a la platja. Té un cost de 8 euros, amb els quals ofereixen 30 minuts de pura diversió amb els patins inclosos. Això sí, és obligatori usar guants per a entrar al recinte, millor venir preparat de casa per a llançar-se directament a la pista.

Una activitat per a tota la família perfecta per a aquestes festes

Una activitat per a tota la família perfecta per a aquestes festes / Cedida

La Fira de Nadal embolica l'ambient amb aquesta olor tan característica d'aquestes dates. Hi ha casetes amb propostes gastronòmiques per a entrar en calor i una il·luminació increïble, presidida per un espectacular arbre de Nadal de 15 metres i acompanyada de diverses propostes d'animació musical. A més, els assistents també podran gaudir de l'impressionant conjunt modernista de la parròquia de Sant Romà, la 51a edició de pessebres i de diorames.

Aparcament gratuït a Lloret de Mar per a Nadal i Reis

Per a facilitar la mobilitat i animar que tots gaudeixin de les festes, l'Ajuntament de Lloret de Mar ofereix fins a 4 hores diàries d'aparcament en els pàrquings municipals. Aquesta mesura, vigent també fins al 7 de gener, permet aparcar còmodament en el centre urbà per a gaudir sense pressa de l'oferta comercial, gastronòmica i d'oci del municipi.

Molt més que compres: un passeig pel comerç i l'art

Però Lloret per Nadal no és només el Passeig Marítim. És el moment ideal per a fer costat a les seves botigues de tota la vida, establiments familiars i botigues multimarca on trobar aquest regal especial de roba o calçat que no veuràs en les grans superfícies.

Tallers i casetes per a tota la família

Tallers i casetes per a tota la família / Cedida

I entre botiga i botiga, el cos demana un descans. Les cafeteries i pastisseries del centre conviden a refugiar-se del fred amb una xocolata calenta o un bon cafè. Si et quedes a menjar o sopar, l'oferta és imbatible: des de la cuina tradicional catalana amb els seus arrossos i peix fresc, fins a opcions més informals per menjar tapes. Una barreja que conviu perfectament en un ambient vibrant.

El fermall d'or: Ses Majestats arriben per la mar

El 5 de gener a les 18:00 h, el Passeig Marítim tornarà a vestir-se de gala per a rebre la Cavalcada dels Reis Mags. Ses Majestats arribaran amb barca i la comitiva reial s'unirà pel Camí de Ronda. Serà el moment més esperat pels petits en la nit més màgica de l'any. Amb més de 30 patges acompanyant a les espectaculars carrosses de Ses Majestats i que recolliran les últimes cartes carregades de desitjos.

Una de les carrosses de la cavalcada dels Reis Mags a Lloret de Mar

Una de les carrosses de la cavalcada dels Reis Mags a Lloret de Mar / Cedida

Enguany, no fa falta anar-se lluny per a viure la màgia. Lloret de Mar ho té tot: la pista de gel, bona gastronomia, activitats per a tots i facilitat per a moure's i gaudir sense mirar el rellotge.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents