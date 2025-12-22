Pista de gel, fira de Nadal i aparcament gratuït a Lloret de Mar: el pla perfecte per a gaudir de les festes
Una de les ciutats més atractives de la Costa Brava amb una proposta única en el seu passeig marítim
Aquest Nadal, Lloret de Mar es consolida en una de les ciutats més atractives per a gaudir de la Costa Brava gràcies a la seva proposta d'activitats per a aquestes festes. La seva combinació és única: el passeig marítim es converteix en una pista de gel pensada per a tots els públics, amb entrada gratuïta i pàrquing. Una oportunitat d'or per a gaudir a primera línia de mar durant aquestes festes.
Divertir-se enfront del Mediterrani: una pista de gel única
Fins al 7 de gener, Lloret de Mar ofereix l'única pista de gel de la Costa Brava. 240 m2 de gel per a gaudir amb els més petits d'una estampa hivernal única a la platja. Té un cost de 8 euros, amb els quals ofereixen 30 minuts de pura diversió amb els patins inclosos. Això sí, és obligatori usar guants per a entrar al recinte, millor venir preparat de casa per a llançar-se directament a la pista.
La Fira de Nadal embolica l'ambient amb aquesta olor tan característica d'aquestes dates. Hi ha casetes amb propostes gastronòmiques per a entrar en calor i una il·luminació increïble, presidida per un espectacular arbre de Nadal de 15 metres i acompanyada de diverses propostes d'animació musical. A més, els assistents també podran gaudir de l'impressionant conjunt modernista de la parròquia de Sant Romà, la 51a edició de pessebres i de diorames.
Aparcament gratuït a Lloret de Mar per a Nadal i Reis
Per a facilitar la mobilitat i animar que tots gaudeixin de les festes, l'Ajuntament de Lloret de Mar ofereix fins a 4 hores diàries d'aparcament en els pàrquings municipals. Aquesta mesura, vigent també fins al 7 de gener, permet aparcar còmodament en el centre urbà per a gaudir sense pressa de l'oferta comercial, gastronòmica i d'oci del municipi.
Molt més que compres: un passeig pel comerç i l'art
Però Lloret per Nadal no és només el Passeig Marítim. És el moment ideal per a fer costat a les seves botigues de tota la vida, establiments familiars i botigues multimarca on trobar aquest regal especial de roba o calçat que no veuràs en les grans superfícies.
I entre botiga i botiga, el cos demana un descans. Les cafeteries i pastisseries del centre conviden a refugiar-se del fred amb una xocolata calenta o un bon cafè. Si et quedes a menjar o sopar, l'oferta és imbatible: des de la cuina tradicional catalana amb els seus arrossos i peix fresc, fins a opcions més informals per menjar tapes. Una barreja que conviu perfectament en un ambient vibrant.
El fermall d'or: Ses Majestats arriben per la mar
El 5 de gener a les 18:00 h, el Passeig Marítim tornarà a vestir-se de gala per a rebre la Cavalcada dels Reis Mags. Ses Majestats arribaran amb barca i la comitiva reial s'unirà pel Camí de Ronda. Serà el moment més esperat pels petits en la nit més màgica de l'any. Amb més de 30 patges acompanyant a les espectaculars carrosses de Ses Majestats i que recolliran les últimes cartes carregades de desitjos.
Enguany, no fa falta anar-se lluny per a viure la màgia. Lloret de Mar ho té tot: la pista de gel, bona gastronomia, activitats per a tots i facilitat per a moure's i gaudir sense mirar el rellotge.
