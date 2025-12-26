RESUM DE L'ANY INTERACTIU
2025: un any marcat per la crisi de l'habitatge que serà recordat per la gran apagada
Incendis, aiguats o el desenllaç de l’OPA al Sabadell: consulta el resum interactiu de l'any 2025
El 2025 s’acaba amb l’habitatge disparat com a principal problema dels catalans. El descontentament surt als carrers i governs de tots els nivells posen en marxa plans per intentar regular el mercat i augmentar el parc públic. Però un dia de l’any, el 28 d’abril, serà especialment recordat per haver-nos quedat a les fosques. Una apagada a tota la península Ibèrica deixa més de 50 milions de persones sense llum. El protagonista és Pedro Sánchez, que resisteix a la Moncloa enmig d’escàndols, sobretot de corrupció entre el seu nucli més proper, i més dèbil que mai al Congrés després del trencament de Junts. Trump sacseja les relacions comercials amb nous aranzels; el BBVA fracassa amb l’opa al Banc Sabadell i mor el papa Francesc.
