Especialistes alerten que augmenta el risc d’infecció pel virus del papil·loma humà en els homes majors de 45 anys
La Fundació Puigvert adverteix que generacions no vacunades s’exposen més al VPH per canvis en la conducta sexual
Especialistes en Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) alerten de l’increment dels diagnòstics del virus del papil·loma humà (VPH) i de les lesions associades entre els homes majors de 45 anys i, especialment, entre els de 60 i 70. En nota informativa, la Fundació Puigvert explica que són persones pertanyents a generacions que no han estat protegides per la vacunació sistemàtica del VPH i que, alhora, han viscut un canvi en la conducta sexual, amb un “augment exponencial de contactes i relacions esporàdiques després d’un divorci o la fi d’una relació llarga”. Les principals patologies que s’associen al VPH són les berrugues genitals i el càncer de coll d'úter -en les dones-; anal; de penis o de cap i coll.
El doctor Álvaro Vives, cap de la Unitat d’Infeccions de Transmissió Sexual de la Fundació Puigvert, explica que “cada cop és més freqüent, després de trencar una relació llarga, mantenir múltiples contactes sexuals, participar en parelles obertes, utilitzar aplicacions per conèixer gent o freqüentar llocs d’intercanvi”, en declaracions recollides per l'hospital. El doctor Vives destaca que la transmissió del VPH no és superior entre els homes homosexuals i deixa clar: “L’orientació sexual no constitueix un grup de risc; les pràctiques sexuals amb nombrosos contactes, sí”.
La vacunació del VPH es va incloure en el calendari oficial fa disset anys per a les nenes d’entre 9 i 14 anys, ja que aquest virus causa el 99,9% dels casos de càncer de coll d’úter. Ara bé, els nois també poden transmetre i infectar-se amb el VPH i desenvolupar càncers com el d’anus, penis i orofaringe, així com berrugues genitals no canceroses, i per això des del curs 2022-23 es vacuna també de forma sistemàtica els nens d’entre 11 i 12 anys (6è de primària).
A més, s’ha establert una campanya de repesca amb una única dosi adreçada a tots els nois de fins a 18 anys (nascuts a partir del 2007) i les noies de fins a 24 anys (nascudes a partir del 2001). Aquestes mesures han permès protegir les generacions més joves, en les quals s’està observant una disminució de la infecció i de les lesions associades al VPH.
També es poden vacunar les persones que formen part de grups de risc fins als 45 anys, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Es tracta de persones amb determinats estats mèdics o exposicions que incrementen la probabilitat de contraure la infecció o de desenvolupar patologies associades al VPH. La infecció pel VPH és asimptomàtica en el 80% dels casos i la malaltia pot aparèixer el cap de 4-6 anys.
A més de la vacunació, els especialistes recorden que l'educació sexual és la prevenció més segura i advoquen per conscienciar la població que l’ús del preservatiu és la barrera més consistent per a les infeccions de transmissió sexual, incloent-hi les pràctiques de sexe oral.
“L’educació sexual a les escoles i instituts és fonamental i no pot quedar-se només a ensenyar com es col·loca un preservatiu, ha d’anar més enllà i s’ha de donar a conèixer quines infeccions es poden transmetre quan s’és una persona sexualment activa i a on poden acudir per fer qualsevol mena de consulta o revisió. S’ha d’educar en positiu, sense estigmatitzar”, remarca el doctor Vives.
