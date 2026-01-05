Entrevista | Francis Mojica Microbiòleg (pare de les ‘CRISPR’)
Francis Mojica: «A la llarga, les malalties genètiques tindran solució»
Francis Mojica (Elx, 1963) va observar que en l’ADN d’una mena de microorganismes de les salines de Santa Pola apareixien seqüències repetides, separades per fragments únics. En va dir repeticions palindròmiques curtes agrupades i regularment interespaciades (CRISPR, per les seves sigles en anglès). La troballa va donar peu a la revolucionària tècnica de l’edició genètica. El Nobel de Química de 2020 era per a ell, fix. Però va recaure en Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna pel desenvolupament de les tisores genètiques CRISPR/Cas9.
Núria Navarro
La paraula CRISPR apareix citada en 60.000 articles científics a l’any.
[Riu] Si cobrés un cèntim per cada cita, seria milionari.
Injust que no s’endugués el Nobel.
Costa de creure, però me’n vaig alegrar. Faig un símil: es perd un nen i s’organitza una batuda per a donar amb ell. Ho troba un, però tots han contribuït. No hi ha frustració perquè un altre hagi tingut la sort d’ensopegar-se amb ell.
El «nen» era seu.
Jo havia descrit unes seqüències inesperades, el mecanisme. Però recordo que, en 2012, un dels meus col·laboradors em va dir: «Francis, estan dient que les CRISPR es poden utilitzar per a editar genomes». «I això com?», vaig respondre. No en tenia ni idea.
Quan va trobar les seqüències, va imaginar utilitats?
En 2003, sospitem que allò era un sistema d’immunitat adquirida de bacteris i arqueges enfront de virus. Imaginem que podria servir per a protegir els bacteris del iogurt, per exemple; o per a produir insulina. Com a molt, pensem en la seva repercussió en ecologia.
Doncs ha anat a parar com un llampec a l’edició genètica.
S’havia pogut fer abans amb eines complexes i cares, però amb CRISPR és fàcil i ràpid. És com portar el cursor a un punt del text, tallar i empalmar. Avui, més de 100 assajos clínics utilitzen CRISPR. De moment han tingut èxit en diabetis tipus 1, hipercolesterolèmia, ceguesa congènita i leucèmia. I ja s’utilitza clínicament per a tractar la beta talassèmia i l’anèmia falciforme.
El que es descobreix en llegir el codi de la vida, és que som ignorants
On posar el límit al toqueteig?
On l’investigador vulgui.
El biofísic xinès He Jiankui el va posar a crear els primers bebès editats, en 2018.
No el vull ni esmentar.
I enguany s’ha fundat una startup, Preventive, per a modificar embrions.
No està permès, i és molt insensat. La majoria d’assajos s’estan duent a terme amb excedents de les clíniques de fecundació i després es destrueixen. O s’extreuen cèl·lules del pacient, es modifiquen amb seguretat i es retornen a l’organisme.
Què es descobreix en llegir el codi de la vida?
Que som ignorants. Continuem sense entendre el 99% del codi. L’increïble és com, per canvis aleatoris al llarg de l’evolució, ha pogut millorar l’ADN.
Estem ben dissenyats?
Jo soc microbiòleg, i els microbis es comporten com a organismes. Es comuniquen contínuament els uns amb els altres, aprenen, alguns se suïciden perquè els altres mengin del que deixen anar, són capaços de recordar infeccions per virus anteriors i transmetre la informació. Quan la descendència ho reconeix, ho destrueix. Això és CRISPR!
Em fascinen els virus. Són les entitats biològiques que més es reprodueixen, les més depurades
Té un microbi favorit?
En realitat a mi els que em fascinen són els virus. Són les entitats biològiques que més es reprodueixen, les més depurades. Són tremendament específiques de l’hoste.
Un ja va paralitzar el món. S’arribarà a la immunització total?
S’ha aconseguit amb CRISPR generar immunitat en individus que no la generaven davant d’alguns bacteris. I veurem resultats en la lluita contra el càncer. Les cèl·lules canceroses frenen les del sistema de defensa, i s’estan modificant perquè no trepitgin el fre.
Assolirem la immortalitat?
No crec. S’ha aconseguit rejovenir neurones amb CRISPR. I, a la llarga, les malalties genètiques tindran solució.
He fet un milió de vegades més del que podia haver somiat en mil vides
Tisora genètica en mà, què canviaria de vostè mateix?
Jo soc feliç amb el que faig. Potser tenir més energia. Però, bé, he fet un milió de vegades més del que podia haver somiat en mil vides.
Podia haver estat sabater, quedar-se en el taller familiar.
Quan li vaig dir al meu pare que volia estudiar Biologia -era fan de Félix Rodríguez de la Fuente-, em va donar el consell de la meva vida: «Fes el que vulguis i intenta ser feliç».
