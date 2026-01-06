L'eclipsi del segle i una missió a la Lluna copen l'agenda espacial del 2026
Espanya presenciarà el primer eclipsi solar total en més de cent anys, així com l’enlairament del coet espanyol Miura 5
El primer viatge tripulat en 50 anys al satèl·lit terrestre és una de les gestes previstes per a aquest any
Valentina Raffio
Tot apunta que el 2026 serà un any espacial, dels que obliguen a aixecar la mirada i deixar-se sorprendre pel cosmos. Sobretot a Espanya, on el 12 d’agost es viurà el primer eclipsi total de Sol en més d’un segle. L’esdeveniment ja està creant frenesí entre els astroaficionats, disparant les reserves de viatges i esgotant places hoteleres a la franja on aquest esdeveniment es deixarà veure en tota la seva esplendor. Però això no és tot.
Aquest any també s’espera l’albirament d’un brillant cometa que, si les condicions meteorològiques ho permeten, es podrà observar a simple vista des de diversos punts del país. L’espai guanyarà protagonisme en els pròxims mesos amb l’enlairament de la missió lunar Artemis 2, amb la qual un equip d’astronautes tornarà a la Lluna per primera vegada en més de 50 anys, i amb el llançament del coet espanyol Miura 5, amb el qual Espanya vol guanyar autonomia a l’espai.
Trio d’eclipsis
L’esdeveniment espacial de l’any serà, sens dubte, l’eclipsi total de Sol del 12 d’agost. Aquest esdeveniment no només serà el primer del seu tipus que es vegi a la península Ibèrica en més d’un segle, sinó que, a més, inaugurarà la temporada d’eclipsis prevista a Espanya que arrenca aquest any i que es repetirà amb altres esdeveniments el 2 d’agost del 2027 i el 26 de gener del 2028. El primer d’aquest trio d’esdeveniments, que tindrà lloc cap a les 20.30 hores del 12 d’agost, ja està disparant els viatges i les reserves hoteleres cap a les zones més afortunades del territori, on aquest episodi es deixarà veure en tota la seva esplendor. El Govern ha posat en marxa una Comissió Interministerial, presidida pel gabinet de Ciència, per coordinar les tasques logístiques al voltant de l’esdeveniment i, sobretot, aprofitar l’ocasió per impulsar activitats científiques i de divulgació astronòmica.
A Catalunya, el Govern també està impulsant un desplegament estel·lar perquè la ciutadania pugui gaudir de l’eclipsi. En aquest sentit, l’Executiu encapçalat per Salvador Illa ha escollit 20 municipis estratègics on s’habilitaran zones oficials d’observació, serveis logístics, activitats divulgatives i controls d’accés per ordenar l’arribada de visitants.
Un cometa per gaudir a simple vista
Aquest any s’espera també l’albirament del cometa C/2025 R3 (PanSTARRS), un cos procedent del llunyà núvol d’Oort, als confins del Sistema Solar, i que aquest any es deixarà veure durant el seu acostament a la Terra. Segons explica l’Institut d’Astrofísica de les Canàries (IAC), aquest visitant espacial arribarà al seu periheli (moment de màxima aproximació al Sol) al voltant del 20 d’abril i després passarà relativament a prop de la Terra entre el 26 i el 27 del mateix mes. Si tot va bé, aleshores es podrà observar a simple vista des de gran part de l’hemisferi nord, sobretot al cel crepuscular i durant l’alba.
Conjuncions de planetes, llunes blaves i negres
Al llarg d’aquest any es produiran diverses alineacions i conjuncions planetàries, com la de Saturn i Neptú del 20 de febrer; les desfilades de planetes de Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn durant el març, el maig, l’agost i el novembre, i l’oposició de Júpiter (10 de gener), Saturn (4 d’octubre) i Urà (25 de novembre). El calendari lunar també és ple de fenòmens sorprenents, com la Lluna blava del 31 de maig (que destacarà com la segona lluna plena del mes), la Lluna negra del 15 de juny (quan s’observa la lluna plena més petita de l’any) i, per tancar l’any, una espectacular superlluna el 24 de desembre (la lluna plena més gran del 2026).
Una altra gesta espacial
Més enllà dels esdeveniments que ens regalarà el cosmos, aquest any la humanitat també intentarà protagonitzar alguna gesta espacial. Si tot va bé, entre el febrer i l’abril, s’espera l’enlairament del primer viatge tripulat a la Lluna en més de 50 anys. La missió Artemis II preveu fer viure a un equip de quatre astronautes un viatge de 10 dies al voltant de la Lluna, però que, a diferència dels viatges de l’històric programa Apollo, no aterrarà sobre la seva superfície. Aquesta gesta la reserven per a la tercera missió del programa Artemis, la data d’enlairament de la qual està encara en l’aire a causa de les retallades patides per la NASA, i les disputes entre Donald Trump i Elon Musk.
Gegant espacial espanyol
Tot apunta que en els pròxims mesos podrem gaudir de l’enlairament del nou coet espanyol Miura 5, de la companyia PLD Space. Aquest gegant espacial, de 70 tones de pes i més de 35 metres d’alçària, realitzarà el seu primer vol inaugural des del port espacial europeu situat a la Guaiana Francesa. Els seus creadors afirmen que, una vegada operatiu, aquest vehicle espacial podrà transportar a l’espai fins a 540 quilograms de material, inclosos satèl·lits que requereixin desplegar-se a l’òrbita baixa terrestre. El seu disseny també destaca per la seva sostenibilitat, inclòs l’ús de "combustible renovable", així com la possibilitat de recuperar i reutilitzar tota la seva estructura per reduir al màxim la generació de residus.
Recerca de vida a Mart
El Japó ha anunciat l’enlairament d’una missió històrica i potencialment revolucionària cap a les llunes de Mart. Després de diversos anys de retards i problemes tècnics, tot apunta que el projecte Martian Moons eXploration (MMX), de l’agència espacial nipona JAXA, podria alçar el vol durant els pròxims mesos i emprendre el seu llarg viatge cap a les llunes marcianes Fobos i Deimos per recopilar material de la seva atmosfera i superfície i portar-lo de tornada a la Terra el 2029. Si finalment s’aconseguís, es tractaria de la primera missió en la història capaç de recollir material dels satèl·lits d’altres mons i portar-lo a la Terra per traslladar-lo als millors laboratoris a la recerca de traces de vida extraterrestre.
