Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
Aclariments sobre els dubtes del testament
Javier Fidalgo
Els testaments sempre porten mals de cap. Quan les persones moren, sovint solen deixar el testament o un document legal on deixen els seus béns, drets i obligacions als hereus i legataris.
Això no obstant, la legislació contempla diferents situacions. Per aquest motiu, la notària Maria Cristina Clemente ha aclarit un dels dubtes més freqüents a les seves xarxes socials.
En un dels seus últims vídeos, la notària de Notaria Buendía confirma que el vidu no es pot quedar sense drets successoris: "El vidu sempre és hereu forçós del seu cònjuge", apunta Maria Cristina.
D'aquesta manera, el cònjuge rebria una part de l'herència sense importar l'organització dels béns de guanys. "Encara que no hi hagi fills comuns i tant si està casat en guanys com en separació de béns", afirma la notària.
És a dir, una persona casada amb separació de béns, sense fills comuns i amb fills d'anteriors relacions, no pot deixar el cònjuge fora de l'herència: "El cònjuge sempre és hereu forçós, sempre té dret a la seva legítima", destaca Maria Cristina Clemente.
Maria Cristina, notària
Tot i això, aquest usdefruit correspon a "una tercera part de l'herència", amb independència de l'exemple anterior. Ara bé, l'única diferència és qui és la persona que pren la decisió de commutar.
"Aquesta decisió de transformació de l'usdefruit correspon a aquests fills", detalla la notària. En cas que els fills fossin només del mort, "correspondrà al cònjuge vidu" decidir sobre la transformació de l'usdefruit.
La successió intestada s'aplica quan no hi ha cap testament. Segons la normativa, primer heretaran fills i descendents, seguit de pares i ascendents, després cònjuge, i finalment, germans/nebots i parents de fins a quart grau. Si no hi hagués cap familiar amb drets, l'Estat heretaria.
- En directe | El sorteig del Nen repartirà fins a 770 milions d'euros en premis
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- L'home més vell de Catalunya fa 110 anys: 'Procuro donar les menors molèsties possibles
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Set ferits en un accident a l’AP-7 a Pont de Molins causat per un senglar
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- Demanen més protecció davant esllavissades que s'han produït a l'entrada est de Girona