La DGT comença a multar els patinets elèctrics que no compleixin amb la nova normativa 2026
Sense el permís especial pots anar fins i tot a la presó
Javier Fidalgo
A partir del passat 2 de gener, la nova normativa de la DGT envers els patinets elèctrics ha entrat en vigor.
Els usuaris que no compleixin els requisits s'enfrontaran a sancions econòmiques. Entre els canvis, és obligatori el registre del vehicle, la identificació visible del vehicle i la contractació d'una assegurança.
A més de la nova legislació, el Tribunal Suprem ha confirmat que un patinet elèctric es podria considerar ciclomotor si supera els límits tècnics que defineixen els vehicles de mobilitat personal (VMP).
Quan un patinet elèctric passa a ser ciclomotor
Per tant, els usuaris que condueixin un patinet elèctric sense permís de ciclomotor poden rebre conseqüències penals. Així ho ha confirmat l'Alt Tribunal, tal com indica a la seva sentència de 17 de novembre de 2025.
Segons la publicació, els fets es remunten al 2021, quan l'acusat circulava amb un patinet elèctric pel carrer Puig Castellar de Barcelona. El vehicle tenia una potència de 1900 watts i aconseguia una velocitat màxima de 45 quilòmetres per hora.
En aquest context, els tribunals van considerar que la qualificació legal d'un vehicle depèn de les característiques tècniques, i no de l'aparença. És a dir, les autoritats van considerar que el patinet elèctric era un ciclomotor a efectes penals.
Això va suposar una infracció de l'article 384.2 del Codi Penal, ja que l'usuari conduïa el vehicle sense llicència. La resolució del Tribunal Suprem es basa en el Reglament (UE) núm. 168/2013, que defineix els ciclomotors per les seves característiques tècniques a la categoria L1e-B.
Segons la normativa, els vehicles de mobilitat personal han de limitar la velocitat màxima entre 6 i 25 quilòmetres per hora. Aquestes característiques tècniques es troben dins de la nova normativa, que inclou el registre del vehicle.
