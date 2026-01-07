Llogar un traster ja val més que una plaça de pàrquing: "A casa ja no hi cap res més"
És un negoci que exigeix poca inversió i ofereix una rendibilitat ràpida
En alguns municipis, aquests habitacles es venen gairebé al mateix preu per m² que una vivenda
Roberto Bécares
"Els trasters de Sant Martí-les Glòries són de quatre metres quadrats i costarien 144 euros al mes amb IVA i assegurança inclosa, però ara mateix no tinc disponibilitat; de fet hi ha llista d’espera", explica una comercial de Pribox, una empresa que està especialitzada en trasters a Barcelona, que té dos centres d’emmagatzematge més a la ciutat: a Sant Andreu i a Sants-les Corts. "Es lloga traster completament nou de tres metres per 2,27 al barri de Guindalera de Madrid per 125 euros", diu un altre anunci d’Idealista.
Si un busca quant costa llogar una plaça de garatge en aquests dos barris de Barcelona i Madrid, comprovarà que els pot trobar a partir de 95 euros. Moltíssim més barats. "La veritat és que els preus dels trasters són alts", assenyala Sergio Arana, managing director de l’àrea de Real Estate d’Urbanitae, una empresa d’inversió per crowdfunding que porta a terme projectes de trasters a Madrid amb la promotora Grupanxon.
Malgrat que prop de 400 empreses es dediquen ja al lloguer d’espais per a emmagatzematge per tot Espanya, en el sector es preveu que l’oferta continuï augmentant, ja que es tracta d’un negoci que exigeix una inversió no gaire alta i ofereix una rendibilitat ràpida de dos dígits (més del 10%). "Quan tothom veu que la rendibilitat és bona i els marges s’ajusten, hi ha més inversors: hi continua havent espai per invertir", afegeix Arana.
La competència és ferotge
Les grans empreses que es dediquen a llogar trasters en àmplies i modernes naus situades en polígons industrials o bé als afores de la ciutat –Bluespace, Cityo, Lowbox, Homebox, Necesito un trastero, Boxspace, Boxtobox...– acostumen a oferir els mateixos serveis: accessibilitat i vigilància 24/7, càmeres de seguretat, aparcament gratuït, ús de carros o de transpalets i accés personal mitjançant codis digitals. La competència és ferotge, per això moltes vegades s’ofereixen, en campanyes agressives, importants descomptes durant els primers mesos de lloguer.
"L’altura mínima dels nostres trasters a San Sebastián de los Reyes és de dos metres. El lloguer d’un de quatre m2 en una planta baixa, amb una assegurança de 4.000 euros i l’IVA inclòs, surt per 187,99 euros", informa una comercial de Bluespace, la xarxa de centres de trasters més àmplia d’Espanya, amb més de 60 instal·lacions en diferents ciutats, sobretot a Madrid i Barcelona. "Ara és temporada alta", raona la comercial, que informa que tots els seus centres "són ecosostenibles i tenen atenció personalitzada".
Al portal Milanuncios s’arriben a trobar trasters a Barcelona que no arriben a un metre quadrat d’espai per 50 euros al mes –per exemple al carrer Melcior de Palau-, tot i que també n’hi ha d’altres de més econòmics, com un que es lloga a Sabadell per 125 euros amb cinc metres quadrats: a 25 euros el m2.
Pel que fa a la venda d’aquests espais, els preus també estan disparats. Els trasters de més de tres metres quadrats poden oscil·lar entre els 5.500 i els 14.000 euros en funció de la zona i si estan a peu de carrer o no.
Locals sense atractiu comercial
Al barri de Sant Andreu de Barcelona, per exemple, es ven un traster a Idealista per 14.900 euros –a 3.725 euros el metre quadrat–, un valor semblant al d’una casa [en aquest barri la mitjana del m2 és de 3.992 euros, segons Idealista]. "És interessant per a petita oficina i distribució de petits productes, amb un cost inferior al d’un local. Bona ventilació per finestra al carrer en passadís de zona trasters. Molt discret i hi arriba cobertura wifi", diu l’anunci.
Segons explica el managing director de l’àrea de Real Estate d’Urbanitae, en el seu cas, la forma en què funcionen amb el seu soci és localitzar a Madrid locals comercials buits en carrers secundaris, "sense atractiu comercial". Un cop localitzats, sondegen al barri a veure qui estaria interessat a tenir un traster i, si obtenen un gran suport, es llancen a executar el projecte.
El creixement del sector ha anat lligat a l’alta demanda. És també atractiu que els tràmits administratius siguin senzills i que "per fer trasters et serveixi qualsevol local comercial". Els costos no són alts i es poden obtenir beneficis de dos dígits elevats", explica sobre un negoci que ha despertat l’interès de nombrosos fons d’inversió nacionals i internacionals en els últims anys.
"A casa ja no hi cap res més"
"A casa no teníem espai; no ens caben tantes coses. Fa un temps que fem servir el traster i n’estem molt contents, és molt còmode, tot i que està tot tan automatitzat que, algun cop, si no agafes el wifi...". La María, 60 anys, descarrega amb unes amigues d’una furgoneta un munt d’estris que tenia en un baix d’Alcobendas (Madrid), i ara en farà un altre ús. Els desarà al traster llogat a l’enorme nau que Cityo acaba d’obrir al polígon industrial de la localitat.
Cityo és una de les cada vegada més nombroses empreses que es dediquen a tot Espanya a llogar trasters i magatzems en un boom que és lluny d’arribar al sostre. "És un negoci a l’alça. L’expectativa és continuar creixent", explica una d’aquestes companyies. El sector estima que el mercat espanyol podria superar 400 milions d’euros anuals de facturació, molt lluny, així i tot, d’altres països europeus, com el Regne Unit, en què l’ús del traster està molt assentat des de fa lustres.
Els habitatges cada vegada més petits, els lloguers més cars –fet que dispara els pisos compartits entre els més joves, que viuen amb menys metres– i el teletreball han derivat en una recerca de guanyar espai i el traster ha passat a convertir-se, a moltes llars, en una estada més, igual com per a moltes empreses i petits negocis. "Nosaltres treballem repartint paquets d’AliExpress, i fem servir el magatzem per fer la distribució segons les rutes", comenta en Manuel, un autònom que amb els companys carrega una furgoneta al centre d’emmagatzematge d’Alcobendas.
Servei per a les empreses
Els últims dos anys, la superfície disponible per al lloguer de trasters ha crescut un 46% i ja suma 1,9 milions de metres quadrats. Bluespace, Cityo, Lowbox, Homebox, Necesito un trastero, Boxspace, Boxtobox... Es calcula que hi ha més de 380 empreses que es dediquen a prestar aquest tipus d’emmagatzematge a les principals ciutats –Barcelona, Madrid, Sevilla, València...– i que solen oferir tota mena de facilitats: vigilància 24 hores, alarmes, sistema digital d’obertura o assegurança per robatori o incendi. N’hi ha que fins i tot inclouen el transport de les mateixes mercaderies.
"Nosaltres tenim moltes empreses entre els clients i en alguns casos trasters llogats per delegats comercials. És una manera que tenen d’estalviar-se seguretat, aigua i llum", expliquen des d’una de les empreses de trasters més conegudes. La companyia apunta que la tipologia de client és molt variada: des d’usuaris que estan en ple canvi d’habitatge perquè se’ls acaba el lloguer i necessiten un lloc d’emmagatzematge durant unes quantes setmanes fins a persones que tenen poc espai a casa o que s’acaben de divorciar i han perdut metres quadrats al seu nou habitatge.
Els preus varien depenent de la mida i del lloc on se situïn. Òbviament, el seu valor està marcat per la proximitat al centre de la ciutat i pel període que es vol llogar: com més temps, més bons preus. Així, es poden trobar des de 50 euros al mes els d’un metre quadrat –que se solen fer servir com a taquilla, per desar-hi maletes o arxivadors [solen fer dos metres d’alt]- fins a 150-200 euros a què ascendeixen els de cinc metres quadrats.
El preu de venda, normalment en soterranis d’urbanitzacions, en baixos d’habitatges o locals comercials, sol oscil·lar entre 9.000 i 13.000 euros a les grans ciutats. Per als inversors, els trasters s’han convertit, a més, en un actiu interessant, ja que no requereixen inversió elevada i poden oferir una rendibilitat de dos dígits (més del 10%) en un curt període de temps. "És un negoci que no té gairebé despesa de personal. Això no és pas un hotel", assenyalen en una d’aquestes empreses sobre un sector en què Espanya s’ha consolidat com el quart país amb més metres quadrats oferts d’Europa.
