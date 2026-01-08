"Cada dia em veu un metge diferent"
Els metges de família recorden que tenir el mateix professional de capçalera durant anys redueix fins a un 30% les visites a urgències, ingressos hospitalaris i la mortalitat
Nieves Salinas
Tenir el mateix metge de capçalera (el que es coneix com a longitudinalitat assistencial) durant anys redueix fins a un 30% les visites a urgències, ingressos hospitalaris i la mortalitat. Suposa un benefici crucial per a la salut pública. És una cosa ja coneguda. No obstant això, cada vegada és menys comú. De fet, assenyala el doctor Lorenzo Armenteros, portaveu de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG), és una de les més recurrents queixes dels pacients que acudeixen als centres de salut.
La SEMG ha fet balanç de l’any que acaba i ha posat sobre la taula les moltes qüestions que preocupen l’Atenció Primària. Sobrecàrrega, llistes d’espera -amb dades del recent Informe Anual 2024 del Sistema Nacional de Salut (SNS) existeix un 70% de pacients que va esperar una mitjana de 8,7 dies per a aconseguir cita en el seu centre de salut- cronicitat, falta de recursos, fragilitat...
La vaga
Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la societat científica, ha enumerat les sensacions que tenen els metges d’un nivell assistencial que, es queixen, no té el lloc que mereix. Per això, han mostrat el seu suport a la vaga en protesta per l’Estatut Marc. «La professió ha dit que ja n’hi ha prou. No som esclaus», han assenyalat.
La continuïtat assistencial, és a dir, que el pacient sigui atès sempre pel mateix professional d’Atenció Primària, té tendència a desaparèixer i és un dels valors més grans de Primària, han accentuat. Creuen que la majoria dels gestors estan aplicant en aquest nivell assistencial el mateix model dels hospitals, on no sempre s’és atès pel mateix metge i «es va cap a un model menys personalitzat».
Una cosa que han lamentat perquè gran part dels seus pacients són crònics i els inquieta que, quan acudeixen al seu centre de salut, no hi sigui el seu doctor de sempre. «Diuen que els veuen fins a 4 metges diferents, als que han de repetir els seus problemes de salut. És una de les queixes més grans», va assenyalar Armenteros, que, a més, va parlar d’un nou perfil de pacient, jove, que acudeix per patologies de menys importància, i busca atenció ràpida. I que també ocupen un temps just perquè, ha afegit Ledo, gran part de la seva jornada, se l’emporten les tasques burocràtiques.
L'Atenció Primària necessita estabilitat, recursos i aposta política. Els metges estan «cansats» i, ha assenyalat Rodríguez Ledo, un de cada quatre té problemes de salut emocional. De fet, si es parla de places MIR en aquest nivell assistencial, quantifiquen en unes 300 les renúncies el 2025.
En la trobada també es va parlar de covid persistent, on els pacients continuen trobant-se amb unes «necessitats molt grans, segueix sense haver-hi tractament i una prova objectiva sobre la malaltia», va assegurar Rodríguez Ledo.
