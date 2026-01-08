Els lladres de cases es passen al negoci de la marihuana
Cada vegada hi ha menys robatoris en domicilis i més bandes de narcotraficants
Germán González
L’expansió del mercat de la marihuana està canviant el panorama de la delinqüència a Catalunya: cada vegada hi ha menys robatoris en domicilis i més bandes de narcotraficants. Segons assenyala el Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior, en els primers nou mesos del 2025 les denúncies per tràfic de drogues, principalment marihuana, van pujar un 13% respecte al 2024 en el conjunt del territori català, mentre que els furts van baixar gairebé un 3% i els robatoris amb força en vivendes i locals van caure més d’un 11%.
Fins i tot els robatoris amb violència i intimidació, els únics que van pujar (un 1,4%) entre el gener i el setembre del 2025 solen estar relacionats, habitualment, amb la venda de droga. Els cometen delinqüents que busquen pagar-se una dosi a canvi de joies o mòbils robats. Els Mossos d'Esquadra calculen que cada any s’incorporen al negoci un 12% més de nous criminals.
Els Mossos constaten que cada vegada hi ha més grups de lladres organitzats que fins fa poc s’ajuntaven per entrar a robar a vivendes, principalment de nit però també durant el dia si detectaven que estaven desocupades, i que ara es dediquen a ocupar naus abandonades i plantar marihuana per després vendre-la a Europa, on els preus són més elevats. Són grups de persones originàries de l’Europa de l’Est o d’Albània que han vist que poden guanyar més diners amb el narcotràfic que no amb els assalts a vivendes.
Per poder tenir una plantació de marihuana n’hi ha prou amb comptar amb un espai d’uns 500 m2, on caben 700 plantes i en la inversió del qual són necessaris 6.000 euros. Tenint en compte que el preu del quilo ronda els 2.100 euros, una primera collita pot suposar un benefici de 24.000 euros, una quantitat que es pot incrementar si es coneixen intermediaris del nord d’Europa.
A més, la pena de presó que els pot caure és inferior si cultiven marihuana que si assalten cases. A Espanya, el Codi Penal estableix que el robatori amb força en un habitatge (hi siguin o no els seus habitants) està castigat amb una pena d’entre 2 i 5 anys de presó en funció del valor del que s’hagi robat i del dany causat per accedir-hi. El cultiu i venda de marihuana es castiga amb penes d’entre 1 i 3 anys i una multa. En tots dos casos, la condemna pot augmentar si s’acredita que formen part d’una banda criminal.
Segons fonts policials, aquestes bandes arrenquen precisament invertint part dels diners robats en la compra de material per a la plantació. La part més dificultosa és trobar un local o vivenda aïllada que puguin ocupar sense cridar l’atenció i després localitzar algun electricista que pugui fer una connexió il·legal a la xarxa elèctrica. La resta de la inversió la destinen a comprar els equips de llums, regadiu i abonament que són necessaris així com a l’aire condicionat i filtres per camuflar l’olor de la marihuana.
Aquests grups solen recuperar els diners invertits a partir de la segona o tercera collita, quan venen la droga a altres bandes que s’ocupen de transportar-la i distribuir-la per Europa. Aquests lladres reconvertits supleixen així la falta d’infraestructura per distribuir ells mateixos la mercaderia.
Per missatgeria
No obstant, no tota la droga surt per carretera, ja sigui en camió o furgoneta. Hi ha grups organitzats més petits que aprofiten l’auge de les empreses de missatgeria, amb un comerç més globalitzat i amb cadenes de distribució massiva, per enviar-la camuflada en paquets amb altres objectes, com ara adob, productes fitosanitaris, cosmètics i fins i tot llibres. Segons les últimes dades dels Mossos, de mitjana cada any es requisen a Catalunya entre 500.000 i 600.000 plantes, cosa que suposa entre 6.000 i 7.000 quilos de droga. El 2024, l’últim any del qual hi ha dades totals, hi va haver 2.000 detinguts relacionats amb la marihuana, dels quals 300 pertanyien a bandes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das
- Ja té pebrots ser speaker d'una quina i que no t'agradi jugar
- L’establiment gironí que compta amb més de 50 sabors de pastís de formatge