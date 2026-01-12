Quan cau el Carnaval aquest 2026?
Descobreix totes les dates i festius
Cristina Sebastià
Tant el Carnaval com la Setmana Santa es regeixen pel calendari lunar i això fa que cada any les dates variïn. Així doncs, el Carnaval sol caure entre els mesos de febrer i març.
Carnaval el 2026
El Carnestoltes sempre comença el dijous anterior al Dimecres de Cendra, dia que inicia la Quaresma, un període de reflexió i preparació espiritual que comença 40 dies abans de la Setmana Santa.
Aquest any el Carnaval se celebra des del dijous 12 de febrer (Dijous Llarder) fins al dimecres 18:
- 12 de febrer: Dijous Gras.
- 13 de febrer: Divendres de Carnaval.
- 14 de febrer: Dissabte de Carnaval i Sant Valentí.
- 15 de febrer: Diumenge de Carnaval.
- 16 de febrer: Dilluns de Carnaval.
- 17 de febrer: Dimarts de Carnaval.
- 18 de febrer: Dimecres de Cendra.
Dies festius a Carnaval
El calendari laboral d'Espanya del 2026 no assenyala cap dia de Carnaval com a festiu nacional. Tot i això, algunes províncies estableixen festes locals en aquestes dates.
- Dilluns de Carnaval és festiu a Cadis, dimarts 17 ho és a Badajoz, la Corunya, Lugo, Ourense, Santa Creu de Tenerife i Las Palmas, i Dimecres de Cendra és festa a Pontevedra.
Calendaris escolars
A Espanya, són els centres escolars els que decideixen les dates dels quatre dies de lliure disposició que tenen. A la gran majoria de col·legis, el Dilluns de Carnaval és un d'aquests dies no lectius d'aquest 2026.
