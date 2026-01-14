Entrevista | Hans Geilinger Arquitecte i navegant
«És molt millor navegar junts que anar a teràpia de parella»
"Probablement si un matrimoni va de vacances dues setmanes a Mallorca, o on sigui, al cap d’una setmana ja estan desitjant que passi de pressa el temps, o pensant que a veure si es mor el cònjuge i així s’acaba abans"
Hans Geilinger va néixer a Suïssa, envoltat de muntanyes i allunyat del mar. Als 32 anys va deixar el seu país i es va establir a Barcelona, on va exercir d’arquitecte i professor d’arquitectura. Allà va adquirir el seu primer veler per a recórrer el Mediterrani i posteriorment el Tuvalu, amb el qual va emprendre, en 2011, la volta al món amb la seva esposa Imma, un viatge de dotze anys i cinquanta mil milles nàutiques. Ho explica en el llibre Tuvalu, que presenta avui (19:30h) a la Casa de Cultura de Girona.
Suïssa és un dels pocs països que no té costa. Com és que a vostè l’atreu el mar?
Tu saps que el mar sempre és allà. Però si no el tens, et queda alguna cosa a dins. És com el desig, no? Que existeix en la teva imaginació. I això ho tenia així ja de petit. Sabia que Barcelona estava davant del mar, per això vaig venir. I de seguida vaig comprar un veler.
Com a la cançó d’en Perales?
A poc a poc, amb la meva dona, vam anar descobrint. Primer, la costa catalana, vam pujar a la Costa Brava, evidentment, que continua pensant que és molt bonica. Després ja van venir les Balears, Còrsega, Sardenya... I després vam comprar el vaixell que tenim ara, el Tuvalu, que per això vaig venir a un país que té mar.
Una cosa és que li agradi el mar i l’altra és acabar fent la volta al món.
Potser d’una banda hi ha aquest desig, no? Si tu vius a Suïssa, la teva vista arriba fins on arriba, però al mar hi ha l’horitzó. D’altra banda, tenia una bona feina, un pis bonic, la meva dona, unes filles... unes sensacions directes i autèntiques. Al mar, en canvi, potser demà hi ha vent i pluja. I si no, et mulles, et mareges, tot es mou, etc. I així, cada dia. Jo volia, d’alguna manera, aquesta sensació. Sensacions que potser els nens amb dos anys les tenen, però després tu et muntes la vida i les vas perdent.
Al mar, potser demà hi ha vent i pluja. I si no, et mulles, et mareges, tot es mou, etc. I així, cada dia. Jo volia, d’alguna manera, aquesta sensació
Volia tornar a ser un nen?
En fer-te gran, perds una mica tot això, i jo volia tornar al meu destí. El mar és molt directe, tu intueixes que tot anirà bé, però no ho saps, no en tens mai la certesa. Ara bé, cal dir que l’autopista de Barcelona és molt més perillosa que el mar, hi ha molts accidents.
Per quin motiu van triar precisament anar a Tuvalu, tan lluny?
Tuvalu és un arxipèlag al Pacífic Sud, una mica a sota de l’Equador. I jo, que llavors era un inconscient vaig posar el nom de Tuvalu al vaixell, simplement per a fixar un objectiu. Estava lluny de poder fer un viatge allà, però d’alguna manera pensava, «si el nom del vaixell és Tuvalu, segurament algun dia hi haurem d’anar». Més endavant, el 2000, vam prendre la decisió, i a l’estiu de 2011 salpàvem.
Imagino l’emoció i els temors.
Sis anys després, en 2017, vam arribar a l’arxipèlag de Tuvalu, que era l’objectiu principal. Els objectius no sempre són fàcils, però un no els tria perquè siguin fàcils, sinó just al contrari, perquè són complicats. Això et proporciona la vida que estaves buscant.
Els objectius no sempre són fàcils, però un no els tria perquè siguin fàcils, sinó just al contrari, perquè són complicats
Es va sentir una mica Juan Sebastián Elcano, fent la volta al món?
Abans del viatge vaig llegir tots els llibres sobre Elcano, i més tard, Moitessier i tots els mestres de la navegació a vela. És increïble, el que van fer. Ara tenim més tecnologia, els vaixells són molt millors, tenim previsions meteorològiques també en alta mar, estem sempre connectats a través del telèfon de satèl·lit i, sobretot, tenim GPS. Jo en alta mar utilitzava el sextant, cosa que ni tan sols tenien alguns navegants, perquè tampoc tenien rellotges prou bons. Jo sempre sé on arribo.
No com aquella pobra gent.
Per exemple, de les Galápagos a la Polinèsia Francesa són cinc setmanes en alta mar, i jo sempre sabia exactament quant em faltava per arribar a la primera illa de la Polinèsia. Potser s’ha perdut l’aventura, però una cosa és saber on està l’illa, i l’altra cosa és que tu no saps què t’hi espera. I el món allà és molt diferent. Cosa que ja Elcano va experimentar (riu).
I més encara Magallanes, a qui van matar els nadius.
Avui actuem una mica diferent, perquè Magallanes, en trobades amb els indígenes, treia els fusells i matava tota la gent que era a la platja. Nosaltres, en arribar, només volíem saber qui hi vivia. O Balboa, el primer que va arribar a la platja del Pacífic, va posar-hi una creu i va prendre possessió de tot el Pacífic, totes les illes i tota la gent que hi vivia.
Potser s’ha perdut l’aventura, però una cosa és saber on està l’illa, i l’altra cosa és que tu no saps què t’hi espera
Vostè no va prendre possessió de res?
No, no, en absolut. Però en arribar a Tuvalu va ser molt divertit, perquè vam arribar amb un vaixell amb el nom de Tuvalu a un arxipèlag que es diu Tuvalu. I, clar, de seguida hi va haver molta connexió. Els pobles del Pacífic ens rebien molt bé, tot i que no hi havíem estat mai. Ens van fer moltíssimes preguntes i ens van acollir de seguida com a part de la família. El nostre acostament als indígenes era totalment diferent dels primers navegants (riu).
No pot acabar amb un matrimoni, tant de temps tancat amb la dona en un lloc de 12 metres?
Probablement si un matrimoni va de vacances dues setmanes a Mallorca, o on sigui, al cap d’una setmana ja estan desitjant que passi de pressa el temps, o pensant que a veure si es mor el cònjuge i així s’acaba abans (riu). En el nostre cas era diferent, perquè no sabíem si serien dues setmanes, dos mesos o dos anys, i al final van ser 12 anys. Potser la clau són les sorpreses que tenim, ja en un veler petitet, en la immensitat de l’oceà, la vida de parella és molt fàcil.
Ah sí? Ho recomana a parelles en crisi?
Ho recomano a totes les parelles! És la millor teràpia de parella. I li explicaré per què. Quan en la teva vida de parella tens exactament el mateix objectiu. Tu surts de les Galàpagos cap a la Polinèsia i tens cinc setmanes al davant per arribar a aquell coi d’illa. Tots dos membres de la parella tenen el mateix destí, ja no hi ha marxa enrere. Si has enxampat els vents Alisis, només pots anar endavant. Això vol dir que hi ha una meta fixada, i tot el que passi a bord en aquelles setmanes -moments dolents, problemes tècnics, malalties- ho heu de resoldre entre tots dos. I tot el que passi de bo, també ho viureu junts. No és com a la ciutat, que cadascú viu els seus problemes. Al mar tots dos viuen exactament les mateixes situacions, i això crea una unió molt potent.
Arribar a Tuvalu va ser molt divertit, perquè vam arribar amb un vaixell amb el nom de Tuvalu a un arxipèlag que es diu Tuvalu. I, clar, de seguida hi va haver molta connexió
Em té quasi convençut.
I en aquests moments de navegació oceànica no hi ha visites, estàs només amb la teva parella. L’amiga de la teva dona que odies, que és una insuportable, no et ve a visitar. I la sogra tampoc ve (riu).
I si un s’enfada, no pot agafar la porta i marxar.
Ha de resoldre el conflicte, no pot fugir. I també fa créixer la confiança en l’altre, perquè es fan torns, i mentre un dorm, l’altre està al càrrec de tot el vaixell. Tu només pots dormir si confies que la teva parella ho fa bé. Aquesta confiança també enforteix la parella. És molt millor que anar a una teràpia de parella, ho recomano a tothom.
Al principi m’ha parlat del molt que li agradava la Costa Brava. Ara que ha vist tant de món, continua pensant que la Costa Brava és única?
Segurament hi deu haver molts més vaixells que fa 12 anys, quan vaig estar-hi. I això deu ser un problema, d’alguna manera cal gestionar-ho. La seva naturalesa és impressionant, i la meteorologia de la zona atrau els navegants. M’agradaria tornar-hi, la Costa Brava és molt maca, tot i que sense tants vaixells ho seria més.
