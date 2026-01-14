La nova Barbie autista: l'univers Mattel cada vegada més humà
Descobreix totes les seves característiques i accessoris
Rafa Sardiña
El passat dilluns, Mattel va presentar la seva nova nina: la Barbie amb autisme. Aquesta nina ha estat creada amb l'assessorament de la comunitat TEA. A més, aquesta no és l'única novetat de Mattel perquè durant el juliol passat va sortir a la venda una Barbie amb diabetis. Així doncs, l'univers Mattel s'està apropant cada vegada més a la realitat de les persones del segle XXI.
"Barbie sempre s'ha esforçat per reflectir el món que veuen els nens i les possibilitats que s'imaginen, i estem orgullosos de presentar la nostra primera Barbie autista com a part d'aquest treball continu", va afirmar Jamie Cygielman, directora global de nines de Mattel. “El canell, dissenyat amb l'orientació de l'AutisticSelfAdvocacy Network, ajuda a ampliar el que significa la inclusió al món de la joguina i més enllà, perquè cada nen mereix veure's reflectit a Barbie”.
Després de més de 18 mesos de disseny i desenvolupament en col·laboració amb ASAN—una organització sense ànim de lucre dedicada a defensar els drets de les persones amb discapacitat i dirigida per persones autistes—, aquesta nina s'incorpora a la col·lecció Barbie Fashionistas, que inclou la gamma més diversa de tons de pell, tipologies de cabells, condicions de cos.
"A Barbie creiem fermament que el joc té el poder de donar forma a la manera com els nens i nenes entenen el món i les persones que l'habiten. La Barbie amb autisme representa un pas molt significatiu en el nostre compromís per reflectir la diversitat real de la infància i per fomentar l'empatia, la inclusió i el sentiment de pertinença des de tots els infants. i que, a través de Barbie, aprenguin a celebrar allò que ens fa únics”, afirma CélineRicaud, Directora de Màrqueting d'Iberia i Itàlia a Mattel.
L'equip de disseny de Barbie i ASAN van prendre decisions deliberades: cada elecció va respondre a una intenció concreta per poder reflectir de manera autèntica algunes de les experiències amb què les persones a l'espectre autista poden sentir-se identificades.
La Barbie amb autisme és sensorialment sensible
Les característiques i accessoris de la Barbie amb autisme inclouen:
- Cos: La Barbie amb Autisme compta amb articulació als colzes i les nines, cosa que permet representar moviments o comportaments repetitius, com l'aleteig de mans i altres gestos que alguns membres de la comunitat autista utilitzen per processar informació sensorial o expressar emocions
- Mirada: El canell està dissenyat amb la mirada lleugerament desviada cap a un costat, reflectint com alguns membres de la comunitat autista poden evitar el contacte visual directe
- Accessoris: Cada nina inclou un spinnerantiestrés rosa de clip per al dit, auriculars amb cancel·lació de soroll i una tauleta
- Spinnerantiestrés: el canell sosté un fidget spinner rosa completament funcional, oferint una sortida sensorial que pot ajudar a reduir l'estrès i millorar la concentració
- Auriculars: sobre el cap del canell descansen uns auriculars roses amb cancel·lació de soroll. Són un accessori útil i modern que ajuda a reduir la sobrecàrrega sensorial en bloquejar el soroll de fons
- Tauleta: una tauleta rosa que mostra a la pantalla aplicacions de Comunicació Augmentativa i Alternativa (CAA) basades en símbols, les quals serveixen com a eina per ajudar en la comunicació diària.
- Moda Sensorialment Sensible: La nina vesteix un vestit de ratlles morades, de tall a A i en silueta folgada amb mànigues curtes i una faldilla fluida per reduir el contacte de la tela amb la pell. El conjunt es completa amb sabates morades de sola plana per fomentar l'estabilitat i la facilitat de moviment.
