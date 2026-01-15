Quan la viralitat mata: els reptes a les xarxes socials que han acabat en tragèdia
Diversos casos han posat en evidència els perills mortals d'alguns reptes virals que triomfen, especialment, entre joves i menors d'edat
Recentment, l'streamer Sergio Jiménez Ramos, de 37 anys, va morir en directe per una presumpta sobredosi de droga i alcohol. El seu entorn més proper assegura que, aquest consum extrem, el van provocar persones que li pagaven diners per portar a terme aquestes pràctiques virals. La cursa per guanyar visibilitat a les xarxes socials ha convertit alguns d'aquests reptes virals en pràctiques d'alt risc i, sovint, amb conseqüències mortals. Els darrers anys, diversos casos han posat en evidència els perills d'una viralitat sense límits, especialment entre joves i menors d'edat.
Wu Yongning
L'influencer xinès Wu Yongning va morir el 2017 després de caure des d'un gratacel mentre gravava un dels seus reptes extrems. Els seus vídeos, centrats en acrobàcies sense protecció, acumulaven milions de visites i li servien com a principal font d'ingressos.
Milk Crate Challenge
El {"anchor-link":true}, viral el 2021, va deixar centenars de ferits a l'animar a pujar sobre torres inestables de caixes de plàstic. Tot i que semblava inofensiu, els serveis d'urgències van alertar de l'augment de fractures i traumatismes.
Benadryl Challenge
El 2021 diversos hospitals dels Estats Units van alertar de morts vinculades al Benadryl Challenge, un repte viral difós a TikTok que animava a ingerir grans dosis d'un antihistamínic per provocar al·lucinacions i guanyar visibilitat on line.
Blackout Challenge
L'anomenat Blackout Challenge va provocar la mort d'alguns menors a diversos països. El repte, popularitzat a les xarxes socials, consistia a aguantar la respiració fins a perdre el coneixement, una pràctica presentada com a joc però d'alt risc.
