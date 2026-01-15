Vaitiare, la primera ex de Julio Iglesias, parla de trios i cocaïna
El cantant es va enamorar de l'exòtica model quan ella tenia 17 anys: "Cada nit hi ha una dona diferent al nostre llit"
Laura Estirado
La model i actriu Vaitiare Eugenia Hirshon, coneguda com a Vaitiare Bandera (Tahití, 1964), va ser una de les xicotes de Julio Iglesias més famoses. Les fotos de l’exòtica i bonica tahitiana sobre la falda del cantant madrileny van omplir les pàgines de les revistes del cor durant els sis anys que va durar la relació, de 1983 a 1989. Iglesias es va enamorar d’ella, pertanyent a la casa reial de Makea, a les illes Cook, quan ella tenia 17 anys.
Molt després, casada i amb dos fills, i després de gravar diverses pel·lícules i telenovel·les, Vaitiare va decidir revelar el 2010 els secrets més íntims d’aquella relació al llibre Muñeca de trapo (Ediciones B), en què l’artista de La vida sigue igual en sortia molt malparat, tot i que ella va dir que no ho va escriure per «revenja». La tahitiana, que avui resideix a Los Angeles amb el seu segon marit, mostrava en aquelles memòries un Julio possessiu, masclista, que l’obligava a fer trios al llit en contra de la seva voluntat i que li oferia cocaïna.
En una entrevista amb El Periódico de Catalunya, amb motiu de la publicació del llibre, Vaitiare explicava que va començar a escriure’l quan estava embarassada del primer fill: «Era més aviat un diari personal -va relatar-. Passava per un mal moment i el naixement del primer fill va ser molt important en la meva vida. Vaig sentir que havia de ser honesta i netejar-me per poder començar de nou. Era la meva autoteràpia per reconciliar-me amb el meu passat i perdonar-me els errors».
«Les vol disposades a tot»
Alguns dels capítols no escatimen detalls. «Cada nit hi ha una dona diferent al nostre llit. Són com ell les vol, sempre de pits grossos i disposades a tot. (...) Són ombres que m’abracen, em fan l’amor, em comparteixen amb ell». «Un dia el trobo acompanyat d’una nena de 16 anys. Em quedo amb ell i fem l’amor». La model explicava al llibre que fer trios l’entristia, tot i que era una cosa que passava amb certa freqüència. «Sempre em vaig sentir incòmoda, però vaig mirar d’apaivagar els seus desitjos. El Julio era una persona molt sexual», va explicar l’actriu.
També descobreix una dada desconeguda de l’artista: la seva relació amb les drogues. Segons Vaitiare, Iglesias va començar per oferir-li un cigarret de marihuana. «Et tempta?», li va preguntar el cantant. Ella li va contestar que no li agradava l’olor. «Prova’n un, quan sàpigues com te sents ja no ho podràs deixar. Fuma un cop i prou. Que no tens cap vici?», va recordar.
Després, Julio va passar a oferir-li drogues més fortes. «El Julio em dona cocaïna. No vull acceptar; he estat lliure de drogues durant molts mesos. Però ell hi insisteix. Finalment, inhalo la ratlla i ens n’anem al llit», explica en altres pàgines.
Vaitiare també va explicar que el cantant li imposava com havia de vestir: «No vull que surtis sense sostenidors ni que facis servir talons de més de set centímetres; són de prostituta i tu has de vestir com una lady -li deia-. Res d’ombres exagerades ni vermells encesos a les galtes».
