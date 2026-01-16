Un advocat adverteix sobre els problemes legals que et pot ocasionar publicar a xarxes socials missatges privats
Publicar missatges o imatges és delicte, però haver-ho compartit també
Mariona Carol Roc
Les xarxes socials estan plenes de contingut de tota mena. Però què passa amb la privacitat? Hi ha persones que filtren missatges escrits, amb imatges o vídeos a través d'aquestes plataformes per fer-los virals. Però què passa si no hi ha consentiment exprés?
Hi ha un vídeo que s'ha fet viral a TikTok perquè la primera frase que diu el creador és: "No us creureu el futbolista que m'ha escrit". En aquest vídeo, apareixen fragments de conversa amb el suposat Vinicius Jr., del Reial Madrid.
El contingut, que juga amb la insinuació i la morbositat, reobre un debat recurrent en xarxes socials: és legal publicar missatges privats per guanyar visibilitat o seguidors?
“Ullet amb què comparteixes”
Al vídeo, l'advocat Xavi Abad llança una advertència clara als que difonen converses privades sense permís, especialment quan involucren persones famoses: "Això pot ser un delicte de revelació de secrets”, afirma.
Abad recorda que aquest tipus de pràctiques estan recollides a l'article 197 del Codi Penal, que preveu penes de presó d'un a quatre anys.
No cal 'hackejar', només cal publicar
Un dels punts clau que subratlla el vídeo és que no cal 'robar' ni 'hackejar' una conversa per cometre el delicte.
“És un delicte que no només castiga el que intercepta una comunicació, també el que la publica, encara que en formi part”, explica.
Segons detalla, si l'altra persona no dona el seu consentiment, la conversa no es pot difondre públicament, ni tan sols a les xarxes socials com Instagram o TikTok.
El dret a la intimitat, també a WhatsApp
L'advocat insisteix que el problema no es limita als famosos. Reenviar missatges privats a altres grups o fer captures per compartir-les també pot tenir conseqüències legals.
“Hi ha un dret fonamental reconegut a la nostra Constitució, que és el dret a la intimitat”, assenyala.
I afegeix: “Encara que no sigui famós, no podeu reenviar missatges privats dient “mireu el que m'ha dit aquest”.
Difondre també pot ser delicte
L'avís va més enllà de l'autor original de la publicació. Els qui comparteixen o viralitzen aquest contingut també es podrien veure legalment implicats.
Difondre un delicte també pot ser delicte. L'advocat desmunta la idea que “en xarxes tot s'hi val” i explica clarament les conseqüències que pot comportar si traspasses la línia legal.
Les xarxes no són una jungla sense llei
El missatge final és contundent: publicar converses privades sense permís pot sortir molt car, encara que es faci per likes, per fama o com a simple broma.
"Les xarxes no són una jungla sense llei", conclou Xavi Abad al vídeo, que en menys d'un dia acumulava 177.000 visualitzacions i 138 comentaris en menys d'un dia.
