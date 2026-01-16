Mor Irene de Grècia, germana i confident de la reina Sofia
Tenia 83 anys i feia quatre dècades que vivia al palau de La Zarzuela amb la seva germana gran, de qui va ser un suport fonamental en els seus moments familiars i conjugals més difícils.
Pilar Santos
La reina Sofia, Felip VI i Letizia van anunciar ahir al migdia en un comunicat la mort d’Irene de Grècia al palau de La Zarzuela. Tenia 83 anys. La mort de la tia del Monarca i germana petita de la reina Sofia es va produir a les 11.40 hores després d’un període de salut molt delicat que havia portat fins i tot la mare del Rei a cancel·lar diversos compromisos oficials que tenia aquesta setmana a les Canàries per estar al seu costat.
Irene, que va néixer el 1942 a Sud-àfrica –on la família reial grega s’havia instal·lat a causa de l’ocupació nazi del seu país–, va viure les últimes quatre dècades de la seva vida a La Zarzuela. Estava molt unida a la reina Sofia i va ser la seva confident i el seu suport durant les successives crisis familiars i matrimonials que la reina emèrita ha patit al llarg de la seva vida. El 2018, el Govern va concedir a Irene de Grècia la nacionalitat espanyola per carta de naturalesa, i va reconèixer els seus "llaços personals estrets" amb la família reial i la seva "vinculació especial" amb Espanya.
Fonts de la Casa del Rei van apuntar que Felip VI i Letizia van estar "pendents minut a minut" de l’estat de salut d’Irene, "molt estimada per tots ells". En aquest sentit, els Reis van expressar, a través dels seus portaveus, la seva "profunda pena" per la pèrdua d’"una persona dedicada a ajudar els més necessitats a través dels seus projectes solidaris".
Les seves restes seran enterrades dilluns vinent en un cementiri situat a prop d’Atenes
La capella ardent serà només per a l’"àmbit familiar", va informar la Casa del Rei. Dissabte, la catedral ortodoxa grega de Sant Andreu i Sant Demetri de Madrid acollirà durant unes hores les restes mortals de la tia de Felip VI. Dilluns, el funeral es farà a Atenes i l’enterrament tindrà lloc al cementiri de Tatoi, a 25 quilòmetres de la capital grega.
Vida a diversos continents
El 1946, amb quatre anys, Irene va tornar de Sud-àfrica a Grècia amb la seva família: faltaven a penes uns mesos perquè el seu pare, Pau I, es convertís en rei dels hel·lens. Els tres germans (Sofia, Irene i Constantí) van assumir tasques de representació i les van compaginar amb la seva formació. Les dues noies van estudiar a l’internat de Salem, a Alemanya. Irene, després, també va aprofundir en coneixements de filosofia i arqueologia i va estudiar a fons piano.
Després de la mort del seu progenitor el 1964 i la proclamació del seu germà Constantí, es va convertir en la segona en la línia de successió, un lloc que va perdre quan va néixer la seva neboda Alexa. El 1967 va seguir el seu germà a l’exili i, després de passar una breu estada a l’Índia, se’n va anar cap a Madrid a viure amb la seva germana Sofia.
El 1985, quan les autoritats europees van aprovar el sacrifici de vaques per frenar la sobreproducció de llet, Irene va promoure que es transportessin aquests animals a l’Índia per proporcionar aliment als nens desnodrits. El seu compromís social la va portar a llançar Mundo en Armonía, una fundació amb seu a Madrid per ajudar els més necessitats i defensar la compassió pels animals.
Aquest organisme va posar fi a la seva activitat el desembre del 2023, després d’haver recolzat més de 150 projectes durant 37 anys. Irene de Grècia va ser patrona i membre de diverses fundacions al llarg de la seva vida, com el Consell del Centre Peres per a la Pau i l’Organització Cultural Africana de Sud-àfrica.
Sofia porta dos cops molt durs l’últim mes. A finals de desembre va morir Tatiana Radziwill, la seva cosina segona, als 86 anys. Com Irene, Tatiana també va ser un suport clau en la seva vida. Les dues germanes i la cosina van fer molta vida juntes quan eren petites, perquè van coincidir a Sud-àfrica, una relació que van alimentar al llarg de tota la vida.
La dona de Joan Carles I és actualment l’única filla que queda viva del matrimoni de Pau I de Grècia i la reina Federica, ja que Constantí de Grècia va morir el gener del 2023.
