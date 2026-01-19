Secretari d’Estat de Seguretat Social | Borja Suárez Corujo
Borja Suárez Corujo: "Espanya, tret d'una hecatombe nuclear, no tornarà a tenir més un atur del 20%"
Els rècords d’ocupació conviuen amb les serioses dificultats per tirar endavant nous canvis, com les quotes dels autònoms i la jubilació flexible
Gabriel Ubieto
Espanya ha sigut durant força anys el país de la Unió Europea amb la taxa d’atur més alta. Fa uns dies es va actualitzar aquesta estadística i Finlàndia la va avançar. ¿És mèrit d’Espanya o és més aviat demèrit de Finlàndia?
Penso que Espanya està fent les coses molt bé. Hi ha més gent treballant i menys gent a l’atur. L’atur no es redueix tan de pressa com augmenta l’ocupació perquè cada vegada tenim una població activa més gran. I això ara no ho veiem, però és una gran fortalesa, perquè Espanya, com els països de l’entorn europeu, s’enfronta a un procés d’envelliment amb la jubilació del baby boom. Si la tendència es manté aquest 2026 baixarem del 10% d’atur i d’aquí uns anys ens homologarem als països del nostre entorn [la taxa d’atur mitjana de la UE és del 6%]. El gran canvi estructural que viu el nostre mercat de treball fa que l’atur no torni a pujar més com ho va fer en el passat. No tornarem a veure més un 20% d’atur en aquest país.
Per què?
Hi ha hagut un canvi de mentalitat en l’ús dels contractes temporals. El problema de temporalitat abusiva, d’excés de temporalitat, que ha caracteritzat el nostre mercat de treball des de l’any 1984, això s’ha corregit. Ara estem en un 12% i les dones s’han estabilitzat especialment.
Hi continua havent sectors amb alts percentatges de temporalitat.
Hi ha hagut una substitució d’una part d’aquesta temporalitat, que era una temporalitat associada a activitats intermitents o discontínues, que s’articula ara a través dels fixos discontinus. I no és el mateix tenir un contracte fix discontinu que tenir-ne un de temporal. Avui tenim la mateixa proporció de fixos discontinus [5% sobre el total d’assalariats] que fa un any, i l’any que ve tindrem la mateixa proporció que aquest any. S’ha estabilitzat completament.
L’any passat es van guanyar mig milió d’ocupats. Quina mena d’ocupació s’està creant? Creix en quantitat i també en qualitat?
El turisme està creixent, això és cert, però està canviant en aspectes rellevants. Ja no és només de sol i platja, sinó que també és de sol, platja i cultura. L’hostaleria creix de l’ordre del 2%, i això és bo, però els sectors d’activitat d’alt valor afegit estan creixent molt més. Per cada ocupació creada en l’hostaleria s’han creat 2,3 llocs de treball en informació i comunicació i en les activitats professionals, científiques i tècniques. És una cosa que no havia passat mai.
Com explica que, malgrat aquestes dades positives que esmenta, hi hagi actualment sis de cada deu espanyols que considerin que la situació de l’economia és dolenta o molt dolenta, segons indica l’últim CIS?
És indiscutible que hi ha incertesa general. Venim d’una crisi de preus descomunal, que no havíem viscut en 40 anys. També hi ha la crisi de l’habitatge, i això segurament té una incidència directa en la percepció de la gent. Però la realitat és que la precarietat que hi havia en el mercat de treball s’ha reduït d’una manera sorprenent i ja està en uns nivells que són equiparables a l’àmbit europeu. Encara que hagi millorat la qualitat d’ocupació, no vol dir que no tinguem tots plegats preocupacions i que no aspirem a tenir més bons salaris.
Quines previsions tenen per a aquest 2026 que encetem?
No goso donar xifres, però la previsió és que el creixement econòmic continua sent un creixement econòmic important i que, en conseqüència, la dinàmica del mercat de treball continua sent una dinàmica molt positiva.
Tenen assegurat el ‘sí’ del PP al decret per apujar les pensions?
Em resulta inimaginable pensar que no es convalidarà.
Ja va passar l’any passat.
I li hauria contestat el mateix. Em sembla que després de veure el que va passar, fins i tot aquells partits que poguessin tenir la temptació de ficar el dit a l’ull al Govern no la tindran avui. És una cosa molt seriosa que afecta molts milions de persones a tot Espanya.
Tenen pendent actualitzar les quotes dels autònoms. Quan trucaran a les organitzacions socials per negociar?
Continuem treballant amb la millor disposició i discretament. Quan tinguem una cosa per explicar, ja l’explicarem, però ara mateix no hi ha cap nova data fixada.
L’actualització de les quotes dels autònoms seria amb efecte retroactiu l’1 de gener?
No està decidit.
També es pretén reformar el cessament d’activitat. L’any passat, les mútues van rebutjar sis de cada deu peticions. Com creu vostè que ho faran?
Hi ha elements millorables que suposen que hi ha un percentatge de denegacions molt alt, excessiu. La regulació és excessivament complexa. L’hem de treballar amb els agents socials.
"La reforma de la jubilació flexible, perquè els jubilats tornin a treballar, estarà a punt aviat"
També tenen pendent la reforma de la jubilació flexible, per incentivar que alguns pensionistes tornin a treballar.
Hi hem estat treballant fins ara i els canvis haurien de veure la llum pròximament.
Quan és "pròximament»?
No m’agrada fixar dates. Hi ha molta feina feta, però.
Hi ha espai en el mercat laboral per a ells, tenint en compte les reticències de moltes empreses a contractar sèniors?
Aquest espai és creixent i té a veure amb el que parlàvem abans de la mateixa evolució de la població, del procés d’envelliment i de la necessitat creixent que tindran les empreses de contractar gent, que en alguns casos vindrà de fora i en d’altres ja són aquí. També vull destacar que aquesta és una mesura, ara que hi ha tant interès sospitós en un conflicte entre joves i grans, que no afecta gens ni mica les possibilitats que tenen, que han de tenir i que han de millorar per trobar feina.
