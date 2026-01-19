Entrevista | Andrés Pascual Advocat, conferenciant i escriptor
«Si creu que no té dos minuts per aturar-se, en necessita quatre»
"L’optimisme és tenir confiança que el futur serà millor que el present. I l’entusiasme és esprémer al màxim el present per a llaurar-te un bon futur"
Andrés Pascual és el creador del primer postgrau en espanyol sobre benestar en les organitzacions (Programa Executive Chief Happiness Officer d’UNIR). A El poder del entusiasmo conjuga la seva pròpia experiència i les claus que atresora després d’anys formant a milers de persones, per a oferir-nos un mètode pioner ple d’històries inspiradores i eines pràctiques per a potenciar l’entusiasme en la nostra vida personal i professional. Segons l’autor, quan vius amb entusiasme, generes una energia que multiplica la teva motivació i els teus resultats, la qual cosa et permet gaudir del moment. Fas més i, sobretot, ho fas millor.
El seu llibre es titula El poder del entusiasmo. Jo havia sentit a parlar del poder de l’amor. Té més poder l’entusiasme que l’amor?
Crec que estem parlant del mateix, perquè l’entusiasme sorgeix des del moment en què estimem alguna cosa, inclosos nosaltres mateixos.
Però, a veure: vostè es entusiasta?
Jo vaig caure en la marmita de l’entusiasme quan era petit. Igual que Obèlix va caure en la de la força. Per això soc molt propens a venir-me amunt. La bona notícia és que qualsevol, sigui com sigui, pot entrenar-ho. I les palanques per a activar-ho són molt més senzilles del que ens creiem.
Així de fàcil?
No és fàcil, però sí molt simple. Com tot el que val la pena en la vida, ens demana feina. Però són palanques molt saludables, algunes fins i tot divertides. Aviat passem d’haver de fer-les a voler fer-les, perquè la primera persona que es troba bé amb algú entusiasmat és un mateix.
L’entusiasme sorgeix des del moment en què estimem alguna cosa, inclosos nosaltres mateixos
Què cal fer per a ser optimista?
Optimista o entusiasta?
Quina és la diferència?
L’optimisme és tenir confiança que el futur serà millor que el present. I l’entusiasme és esprémer al màxim el present per a llaurar-te un bon futur.
Doncs què cal fer per ser entusiasta?
Jo proposo, primer de tot, posar-se les piles triple A de l’entusiasme. Hi ha tres pilars sobre els quals hem de construir la base perquè després les palanques puguin activar la nostra energia. La primera és acceptació. La segona es correspon amb l’atenció. I la tercera amb l’acció. I una vegada que hem forjat la nostra existència a partir d’aquests valors absoluts, ja podem començar a accionar palanques per a venir-nos-en amunt en qualsevol tasca personal, familiar, de parella o professional.
Això es pot aprendre o ve de naixement?
Tot es pot aprendre, l’entusiasme també. Va ser el meu pare, com a professor meu de filosofia en l’institut, qui em va ensenyar que la paraula entusiasme venia del grec. Ve de en theos, portar un déu a dins teu. No hi ha res més poderós que això. I ell mateix em va ensenyar que aquells grecs de l’època clàssica ja posaven sobre la taula formes per a potenciar-ho. Plató, per exemple, deia, «cerca el sentit significatiu en la teva tasca»
Epictet deia, «concentra’t en allò que puguis controlar i no gastis energia en allò que estigui fora del teu abast»
Sempre Plató...
O Epictet, que deia, «concentra’t en allò que puguis controlar i no gastis energia en allò que estigui fora del teu abast». L’entusiasme és una actitud poderosíssima per a qualsevol persona en qualsevol edat i està a l’abast de tots. Per a algunes persones serà més fàcil que per a unes altres, com tot en la vida, tots partim d’estàndards diferents, però qualsevol pot aconseguir un estat òptim d’entusiasme amb una mica de pràctica.
Veien les notícies del dia, hi ha raons per a l’entusiasme?
El món ens apaga l’entusiasme. Venim a aquest món entusiasmats, i és natural, perquè el món no sempre és perfecte, però és fascinant. Ara bé, totes aquestes coses que ocorren i que ens colpegen des de primera hora del matí ens apaguen el foc interior. Però més que aquestes agressions externes, el que ens roba l’entusiasme o el que ens el xucla, són els tres vampirs mentals: la queixa, el caos interior i la por.
Què podem fer contra aquests vampirs? Penjar-nos alls al coll?
Hi ha unes estaques que podem clavar en el cor d’aquests vampirs per acabar amb ells per sempre. En el cas de la queixa jo recomano rutines molt quotidianes i tan fàcils com observa el to de veu que utilitzes quan et queixes, que no té res a veure amb el que imprimeixes a les teves paraules quan parles de l’aniversari de la teva fillola.
I contra el caos interior?
El caos interior és aquesta centrifugadora mental que ens xucla energia donant voltes i voltes a coses passades i a coses futures i ens impedeix estar concentrats i presents en l’ara. Per a apagar-la l’única forma és parar. Necessitem parar un parell de minuts cada dues hores perquè està científicament mesurat que és el que el cervell precisa per a buidar-se d’escombraries emocionals. En aquests dos minuts hem de fer una meditació informal com és mirar al cel i buscar formes en els núvols o concentrar-te en el xiulet del codi de barres si estàs en la cua del supermercat.
El caos interior és aquesta centrifugadora mental que ens xucla energia donant voltes i voltes a coses passades i a coses futures i ens impedeix estar concentrats i presents en l’ara
I si no tinc aquests dos minuts?
Si creus que no tens dos minuts és que en necessites quatre. I aquests quatre minuts seran el temps més ben invertit de tots per a revivar la nostra concentració. I tot això ens servirà per a perdre la por, que era el tercer vampir.
I si per a entusiasmar-nos ens valem d’ajudes externes com l’alcohol, les drogues, etcètera?
Tot el que sigui fugir de la teva realitat...
No fuges, t’entusiasmes.
Li diré d’una altra manera: totes les dreceres solen conduir a atzucacs. No dic que siguin menyspreables en si mateixes, però si el que volem és aconseguir una meta real o aconseguir un desenvolupament personal en condicions el camí més curt sol ser el menys apropiat.
No passa que si ets massa entusiasta et converteixes en un plom amb la gent?
Aquells que diuen ja és aquí una altra vegada el motivat, s’ho han de fer mirar, perquè si et fa ràbia o enveja a algú motivat alguna cosa passa dins de tu que hem d’arreglar. Al final, mostrar entusiasme a través de l’expressió verbal fins i tot gestual, no és una cosa excèntrica ni de cursis. És un símptoma de llibertat i de sentir que estàs fent o sentir que estàs on has d’estar en aquest moment. Aprofitant la vida i no perdent ni un minut sense entusiasmar-te. Conscient del poder que té aquesta actitud.
El que passa en la vida és el que és i el que fem amb això és el que som
Vaig llegir fa poc que justament el que fa avançar a la humanitat és la gent que està descontenta perquè intenta fer les coses. L’entusiasta no fa avançar a la humanitat perquè està tan content que tot li va bé.
Què va! Un dels pols de la pila AAA és l’acceptació, i no perquè considerem que tot l’entorn que ens envolta és de color de rosa Barbie, ni perquè ens conformem ni perquè ens resignem, sinó perquè així no gastem energia a barallar-nos contra la realitat. El que passa en la vida és el que és i el que fem amb això és el que som. L’entusiasta no està d’acord amb tot el que hi ha al seu voltant però sí que l’abraça des de la pau i a partir d’aquí com un ésser lliure que és, actua en conseqüència per a millorar la situació pròpia i de les persones que l’acompanyen. Perquè entusiasmar-se és també una responsabilitat, ja que no només ens estalviem sofriment a nosaltres mateixos sinó que l’hi estalviem als qui fan amb nosaltres en el camí de la vida.
La vida és bella?
La vida és bellíssima i no hi ha entusiasta més potent que Roberto Benigni, el protagonista de la pel·lícula que va pujar a rebre l’Oscar i li va dir a tothom vull pujar al firmament amb tots vosaltres mentre fem l’amor. No es tracta de venir-nos tan amunt, potser, però sí d’agafar aquesta flama interior que canvia tot en totes les parcel·les de la nostra vida. Més ben dit, que ens eleva a un altre nivell en totes les parcel·les de la nostra vida.
