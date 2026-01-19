El SEPE cerca treballadors per Mallorca, Eivissa i Menorca: allotjament gratis i sous de gairebé 1.900 euros
Les vacants disponibles es distribueixen en diversos perfils
O. Casado
Si ja estàs pensant a treballar aquest estiu a les Illes Balears, a EURES Espanya t’ofereixen 32 llocs de treball d’animació hotelera a Eivissa, Mallorca i Menorca.
EURES juntament amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) busquen personal interessat a treballar en aquests hotels amb un contracte d’entre cinc mesos i mig i sis, depenent de les dates d’obertura i tancament dels establiments (aproximadament de l’1 de maig a finals d’octubre de 2026).
Segons la informació publicada a l’espai EURES per a Espanya dins la web del SEPE, les vacants es distribueixen en quatre perfils:
- 10 places per a animació esportiva i shows: els candidats hauran de liderar les activitats esportives i recreatives, jocs, excursions, dies temàtics, festes, etc.
- 15 llocs d’animació infantil i shows: organitzar i participar en minidiscos, espectacles, excursions, jocs, festes, tallers...
- 5 places d’animació de fitness i shows: liderar activitats de fitness, recreatives i esportives, excursions, dies temàtics, festes, tallers.
- 2 places de cap/a d’animació: seleccionar, desenvolupar i motivar l’equip d’animació. Aconseguir la satisfacció dels hostes i els objectius econòmics. Formar els nostres animadors.
El salari és segons conveni col·lectiu de l’hostaleria de Balears amb un mínim de 1.895 euros bruts al mes per a animadors que treballen per primera vegada amb la cadena hotelera i de 2.300 euros bruts al mes per als caps d’animació.
L’empresa ofereix allotjament i manutenció a càrrec seu en un dels hotels o apartaments per compartir amb la resta de l’equip. A més, es faran càrrec del preu dels vols un cop finalitzat i complert el contracte, a la finalització de la temporada fins a un màxim de 100 euros per trajecte.
Com participar en el procés de selecció
Les persones interessades han de remetre abans del 26 de gener el seu currículum, la documentació sol·licitada i una carta de presentació per correu electrònic a Antonio Vento Aguilar, Corporate Entertainment Director (dir.entertainment@gardenhotels.com), amb còpia a pcpmixto.eures@sepe.es, indicant a l’assumpte “Garden Hotels” i el perfil al qual s’opta.
Des de l’organització se subratlla que és imprescindible enviar un únic correu incloent ambdues adreces, ja que, en cas contrari, la candidatura podria ser descartada.
Els candidats que resultin preseleccionats seran convocats a entrevistes presencials a Barcelona, Madrid, Sevilla, Granada o Inca, on se’ls comunicarà data, lloc i hora del procés. Hi haurà un procés de formació selectiu gratuït a càrrec de l’empresa del 13 d’abril a l’1 de maig.
