Alerten de la 'febre' de la testosterona com a miracle antiedat: més sexe i múscul, però també riscos
Les vendes dels tractaments a les farmàcies augmenten el 15% en només quatre anys
Famosos i influencers de la longevitat i l’esport prenen i recomanen aquests productes
Patricia Martín
Les receptes antiedat estan de moda i, entre les quals, els tractaments de testosterona, que s’estan convertint en un símbol de força, músculs, desig sexual i joventut. Des de famosos com Robbie Williams o Hugh Jackman a polítics com Robert F. Kennedy Jr, secretari de Salut de Donald Trump, passant per influencers en longevitat, dietètica o esport, uns i d’altres prenen i recomanen una teràpia amb beneficis per a homes que per edat o per determinades malalties presenten nivells baixos d’aquesta hormona. Els tractaments, però, requereixen control mèdic: si bé és cert que poden aportar més vitalitat, també poden incrementar el risc de mortalitat si se’n fa un ús recreatiu i sense supervisió sanitària.
De fet, les vendes de tractaments de testosterona –utilitzats sobretot per augmentar la libido, la massa muscular i l’energia– han augmentat un 15% a les farmàcies espanyoles en els últims quatre anys, fins a un total de gairebé 600 mil unitats venudes l’últim any, segons les dades de la consultora IQVIA.
La testosterona s’està receptant amb lleugeresa perquè hi ha un gran negoci al darrere, impulsat per clíniques de bellesa i antienvelliment.
A escala internacional, l’estudi més robust en la matèria revela un creixement del nombre de prescriptors de testosterona del 8,8% anual entre el 2016 i el 2019. En aquest sentit, Eduard García, responsable de la unitat d’Andrologia a l’Institut d’Urologia Serrate & Ribal, considera que la testosterona s’està receptant «amb lleugeresa» perquè moltes clíniques de bellesa i anti-envelliment hi han trobat un «gran negoci» i perquè hi ha metges «que no tenen prou formació» sobre els possibles efectes secundaris.
Com a exemple, explica que entre el 70% i el 80% dels seus pacients que havien rebut testosterona farmacològica de forma prèvia a la seva consulta no havien sigut advertits que causa infertilitat, un dels seus principals efectes negatius.
Augmenten les consultes
García explica que la moda de la testosterona, que pot subministrar-se amb gels, injeccions o mitjançant implants, va començar als EUA fa uns 10 anys i va arribar a Espanya després de la pandèmia, moment a partir del qual els especialistes han notat un increment de consultes d’homes interessats en aquest tractament.
L’especialista apunta quatre perfils. D’una banda, hi ha persones que a causa de l’edat, l’obesitat, la diabetis o altres malalties tenen hipogonadisme o andropausa, és a dir, un dèficit marcat de testosterona. Juntament amb aquest grup també hi ha esportistes d’alta intensitat o culturistes interessats a augmentar la seva massa muscular; homes «de més de 40 anys, solters, que volen veure’s més atractius», i gent més gran de 50 que «se senten cansats, més lents de respostes i volen estar millor».
Venen a consulta demanant testosterona majors de 50 anys que volen viure una eterna joventut i homes més joves que desitgen millorar estèticament
Corrobora l’augment de l’interès Juan Manuel Corral, responsable de la unitat d’Andrologia de l’Hospital Clínic, que apunta que en els últims cinc anys han augmentat els homes que arriben a la consulta interessats en la teràpia de reemplaçament hormonal per dos motius: «Els majors de 50 anys, perquè volen viure una eterna joventut i cada vegada hi ha més població envellida que busca qualitat de vida. Però també hi ha joves, de menys de 40 anys, que volen testosterona per estètica, aconsellats als seus gimnasos, per millorar la massa muscular». L’hormona sembla ser la recepta miraculosa per incrementar el desig sexual, millorar l’aparença i frenar l’efecte del pas dels anys.
Envelliment
Però, ¿realment és un elixir d’eterna joventut? És cert que la testosterona disminueix amb l’edat, però no a un ritme frenètic, sinó entre un 0,4% i un 1% a l’any a partir dels 50. Si els nivells baixen molt més i es mantenen baixos, llavors hi ha hipogonadisme. Més enllà d’aquest trastorn, els tractaments de testosterona fan augmentar la massa muscular, aspecte que no només és bo per trobar-se amb força, vigorós i evitar fractures, sinó que els estudis indiquen que «és el principal factor protector de la funció cerebral». «Estar musculat no només és estètic: hi ha estudis que apunten que la gent amb testosterona especialment baixa té més risc de morir a 10 anys, però sobre efectes concrets antienvelliment no hi ha estudis a llarg termini», indica García.
El tractament hormonal pot millorar l’aspecte i la qualitat de vida, però no retarda la mort i, pel camí, pot incrementar el risc de mortalitat
Per la seva banda, Corral sentencia que «la testosterona pot millorar l’aspecte i la qualitat de vida, però no retarda la mort i, pel camí, pot incrementar el risc de mortalitat si es pren sense indicació ni control mèdic».
L’especialista del Clínic afegeix que, fins i tot en homes grans amb hipogonadisme, només es prescriu si tenen «símptomes»: la meitat no sol tenir-los més enllà de la pèrdua de libido. «Als metges no ens preocupa que tinguin disfunció erèctil o menys desig sexual, sinó si ha empitjorat la seva massa òssia, muscular, si els costa més entendre o tenen més risc cardiovascular. Prescrivim testosterona mèdicament, no per estètica», precisa. Quant a la disfunció erèctil, la testosterona ha demostrat augmentar el desig, però no millorar radicalment la resposta sexual.
Riscos
D’altra banda, els tractaments amb testosterona poden provocar infertilitat i dependència, ja que ocasionen atròfia testicular. És a dir, els testicles deixen de produir l’hormona de manera natural o almenys en les quantitats necessàries, per la qual cosa els tractaments –en cas de per vida. «Si s’abandonen després d’anys prenent-los, a més de la pèrdua de la massa muscular, hi ha risc d’obesitat, d’atrofia testicular i de malalties cardiovasculars o del sistema nerviós», indica el doctor García.
Tot depèn de la dosi. En nivells normals, no s’ha demostrat que augmenti el risc d’infart o de càncer de pròstata, però amb tractaments amb dosis molt altes, com els que consumeixen alguns culturistes en forma d’anabolitzants, el cos pot reaccionar i patir des de problemes cardíacs, hepàtics i renals fins a altres relacionats amb la salut mental, com un augment de l’agressivitat, la depressió, les addiccions o el suïcidi.
