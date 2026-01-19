Testosterona: les xarxes socials la venen com la 'viagra femenina'
Internet va ple de testimonis de dones anònimes que expliquen que des que utilitzen testosterona se senten com adolescents que només pensen en sexe
P. M.
Alhora que cada vegada més dones busquen solucions als símptomes de la menopausa, entre famoses i influencers s’han posat de moda els suplements o pegats de testosterona a fi de recuperar el desig sexual que, en ocasions, cau en picat a mesura que es compleixen anys. De fet, les xarxes socials són plenes de testimonis de dones anònimes que expliquen que des que utilitzen testosterona en forma de crema, pegats subcutanis o microinjeccions se senten com adolescents que només pensen en sexe.
Tota una revolució sexual semblant a la provocada per la Viagra en els homes. No obstant, l’ús de testosterona, l’hormona masculina, no està exempt de riscos, i l’ús en dones genera controvèrsia i divideix la comunitat científica. D’entrada, la testosterona farmacològica per a dones, que de manera natural tenen una desena part d’aquesta hormona respecte als homes, no compta amb l’aprovació de les principals agències del medicament per falta d’evidència a llarg termini sobre la seva seguretat i eficàcia. A més, pot provocar efectes secundaris com la pèrdua dels cabells al cap i creixement de borrissol a la zona del bigoti o del mentó. També acné, engrandir el clítoris, canviar la veu, augmentar l’agressivitat i, el que és més greu, incrementar el risc metabòlic i cardiovascular.
