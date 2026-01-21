Els metges alerten de l'alt consum de benzodiazepines per prevenir l'insomni
Reclamen que la sanitat pública financi altres tractaments farmacològics més segurs i adequats, com antagonistes de les orexinas
Nieves Salinas
Espanya és el país amb més consum de benzodiazepines del món, amb gairebé 110 dosis diàries per cada 1.000 habitants, moltes vegades sense una adequada supervisió mèdica. Les benzodiazepines es troben entre els tractaments més receptats per a l’insomni i poden tenir efectes positius en el son si s’utilitzen durant un màxim de quatre setmanes. Ara bé, els metges adverteixen que aquests fàrmacs alteren l’arquitectura del son i el seu ús prolongat comporta conseqüències negatives, com el deteriorament de la memòria i l’atenció, més risc de caigudes (especialment en gent gran), accidents de trànsit, dependència i addicció. Per això, l’Aliança pel Son reclama que la sanitat pública financi tractaments farmacològics més segurs i adequats per a l’insomni.
"Aquest tipus de medicaments no són una solució per si sols per agafar el son. A Espanya, el consum de benzodiazepines ha augmentat significativament en els últims anys, especialment entre dones, persones grans i joves. Prendre’ls sense indicació mèdica implica riscos mèdics i addictius", afirma el doctor Carlos Roncero, membre del Grup Sanitari de l’Aliança pel Son i president de la Societat Espanyola de Patologia Dual.
Malgrat que puguin ser eficaços per induir el son –el 43,3% dels espanyols pateix algun símptoma relacionat amb l’insomni–, són sedants que poden tenir riscos. "A més, si s’utilitzen més enllà de les quatre setmanes recomanables i sense supervisió mèdica poden generar alteracions a mitjà i llarg termini de la memòria i associar-se amb una addicció". Cal tenir en compte que suspendre el tractament amb benzodiazepines després d’un ús prolongat pot provocar símptomes d’abstinència greus.
- La llevantada en directe: Preocupació a Girona per la crescuda de l'Onyar
- Girona demana als comerços propers a l'Onyar que tanquin i que els veïns pugin dels baixos pugin a plantes superiors per la llevantada
- L'alcalde de Blanes expulsa Rosa Aladern de l'equip de govern
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Protecció Civil demana restringir la mobilitat a peu i en vehicle a Girona en la zona més propera a l’Onyar
- La llevantada deixa prop de 200 litres en menys de 24 hores a punts del Baix Empordà
- Les imatges de l'Onyar i el Ter plens d'aigua
- Si veus això en un bar, no demanis mai cafè, podria ser un risc greu per a la salut