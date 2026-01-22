Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ter StegenMarlexOscarsPizza BlanesAlerta d'estafa
instagramlinkedin

L'expert en pediatria Carlos González desvela el verdader motiu de la gelosia entre germans

"La gelosia és una estratègia de supervivència, no una emoció destructiva"

Els teus fills tenen gelosia entre ells?

Els teus fills tenen gelosia entre ells? / DC Studio

Mariona Carol Roc

Aquests són els motius reals pels quals els germans tenen gelosia. En el pòdcast 'Criant sense por', el pediatre i divulgador Carlos González ha explicat els motius biològics i emocionals que duen a aquesta conducta.

Segons l'expert, aquesta reacció és un mecanisme de defensa evolutiu que ha permès als nens augmentar les possibilitats de sobreviure al llarg de la història.

Possibilitats de sobreviure

González afirma que la gelosia entre germans no és comparable a la que experimenta un adolescent o un adult, ja que en la infància hi ha un component vital.

“A diferència del xicot adolescent que té una gelosia tremenda, però no per això es quedarà sense sopar, el nen de 2, 3 o 4 anys a qui neix un germanet sí que es juga realment la vida”, explica.

El psicòleg assenyala que els nens petits depenen completament dels pares per sobreviure.

"Un nen de 2, 3, 4 anys o un de 9 o de 12 no pot viure sense els pares. Bé, o sense algú que substitueixi els pares i faci el paper dels pares", detalla.

La gelosia com a mecanisme evolutiu

Segons González, la gelosia infantil no és un caprici ni una emoció negativa, sinó una resposta instintiva heretada de l'evolució.

"Un nen de 2 o 3 anys sol no pot menjar, no es pot protegir, no es pot vestir, no pot estudiar, no pot fer res a la vida, morirà. Que no ho sap, és clar, com tampoc el cérvol gelós sap res sobre l'herència dels gens", explica el psicòleg.

Per il·lustrar-ho, González recorre a la biologia

"Al llarg de l'evolució, el cérvol que expulsava altres mascles ha tingut més descendents; el nen que mostrava gelosia ha tingut més probabilitats de sobreviure". “Ell sí que té motius seriosos per tenir gelosia”

El psicòleg subratlla que, en termes evolutius, la gelosia és una estratègia de supervivència, no una emoció destructiva.

"Si tu fessis cas només del nounat i t'oblidessis del germanet de 3 anys, el germanet de 3 anys moriria. Ell sí que té motius seriosos per tenir gelosia", conclou.

Amb aquesta reflexió, Carlos González convida els pares a entendre la gelosia com una necessitat afectiva i no com una conducta a reprimir.

Notícies relacionades

Per a l'expert, la clau és acompanyar el nen gran, validar les seves emocions i mantenir el seu vincle de seguretat quan arriba un nou membre a la família.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents