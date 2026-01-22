Propietari de vuit pisos als 30 anys: "M'ho poliré tot i no deixaré herència als meus fills. Els inculcaré la importància de la feina"
Un home explica que no va rebre cap ajuda econòmica dels seus pares per comprar-se un habitatge
Pedro Sanjuán
L'habitatge continua sent un dels temes més candents i presents en l’actualitat. És un problema que molts pateixen i, per això, abasta moltes tertúlies de ràdio i televisió, com el programa laSexta Xplica, l’espai de prime time d’una de les cadenes d’Atresmedia.
En una edició passada, Javier Medina, propietari de vuit pisos amb 30 anys, va assegurar que ell, com que no havia tingut ajuda dels seus pares per accedir a un habitatge, farà el mateix amb els seus fills: "Els meus pares tenen la seva casa i jo tinc més patrimoni que ells. No és cert que si els teus pares no et poden pagar una entrada no puguis accedir a un habitatge".
"Treballar per guanyar uns diners"
Medina va explicar com fa per inculcar la idea que els diners arriben després de l’esforç: "Jo m’enduc el meu fill de tres anys a la meva empresa i el poso a escombrar. Després, li dono un euro, i així li inculco la idea que ha de treballar per guanyar uns diners". Amb aquest euro va a la màquina "a treure’s una bola i una joguina", explica.
Medina també va explicar què pretén fer amb tot el seu patrimoni i per què no vol deixar que els seus fills l’heretin: "Jo penso polir-m'ho tot, no deixar-los herència i deixar-los en vida la importància de la feina".
"Aquest esforç ha de ser per guanyar uns diners i després aquests diners invertir-los", va explicar al plató del programa.
"De fet, li dic que si aquest euro el gasta, el perd i ha de continuar treballant, però si l’inverteix en un pis, el pis el lloga i no ha de continuar treballant", va sentenciar.
