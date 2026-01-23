Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia d'ERAM
Des de la seva creació l’any 2001, el Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia de l’Escola Universitària de les Arts d’ERAM de Girona – Centre Adscrit a la Universitat de Girona - ha esdevingut un referent innovador a l’ecosistema. Amb una formació transversal – cinema, fotografia, disseny gràfic, 3D i la creació de continguts interactius – la titulació posa el focus en formar una generació de narradors visuals versàtils, capaços d’utilitzar totes les eines al seu abast per crear projectes d’alt valor.