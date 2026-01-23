Mallorca, en alerta: les platges amb alta contaminació fecal arruïnen els plans de molts turistes
Els diaris The Mirror i Express citen l'informe “desolador” sobre el mar balear que alerta sobre la degradació de la qualitat de les aigües a l'illa
La premsa britànica s'ha fet ressò d'una situació cada cop més alarmant a les platges de Mallorca. Les incidències per contaminació fecal han assolit un nivell rècord, alertant als turistes, especialment als britànics, que planegen les seves vacances a l'illa.
Els diaris The Mirror i Express han titulat amb paraules fortes com “Horror a Espanya” i “Informe desolador” per descriure la situació. L’Informe del Mar Balear 2025, publicat aquesta setmana, alerta que la contaminació fecal s’ha duplicat en només un any, amb un total de 92 incidents l'any passat, davant les 46 de l’any anterior.
L’informe destaca que en alguns casos, les platges més turístiques de Mallorca, com Santanyí, Calvià i Sóller, han estat tancades per a banyistes, amb més de 20 casos de prohibicions de bany i altres 72 que han acabat amb recomanacions per no banyar-se. Aquesta situació afecta directament els turistes britànics, que són els més nombrosos a l'illa.
“Una pedra a la sabata per als turistes que planifiquen les seves vacances”
The Mirror i Express recorden que aquest informe surt just en el moment en què milers de britànics comencen a organitzar les seves vacances. Un dels titulars més impactants és: “Aquest any pot haver-hi una pedra a la sabata en els plans de molts turistes”. I és que la situació de les platges de Mallorca podria ser un desavantatge a l’hora de decidir si visitar l’illa o no.
Els diaris anglesos també fan èmfasi en el fet que la qualitat de l’aigua a les platges urbanes ha caigut en picat, afectant especialment zones com Calvià i Santanyí, que són molt freqüentades per turistes del Regne Unit. “Les platges urbanes han sortit malparades”, resumeix The Mirror.
Què està causant aquesta contaminació?
L’informe detalla que les aigües residuals no tractades són les responsables de la contaminació fecal a les platges de Mallorca. Els vessaments incontrolats d'aigües residuals, els emissaris submarins i els vessaments procedents d'embarcacions estan arribant al mar sense cap mena de control.
L’altre gran problema: Mallorca ja ha assolit la seva capacitat màxima per al turisme
A més de la contaminació de les platges, els diaris britànics també posen l’accent en un altre factor que pot afectar els turistes: la saturació. Segons un important hoteler, Joan Trian Riu, Mallorca ja ha assolit la plena capacitat turística. Les infraestructures estan al límit i els preus dels hotels estan pujant.
Formentera i Menorca, un refugi d’aigües cristal·lines
Els diaris britànics també esmenten que, mentre Mallorca s’enfronta a aquesta crisi, Formentera i Menorca mantenen la seva qualitat d’aigua intacta i es consoliden com a destins alternatius amb aigües més netes i natura preservada.
