La guerra dels Rossi i les seves dones, el 'culebró' que segueix tota Itàlia
Pare i fill, que van ser inseparables, han acabat, o començat, citant-se als tribunals
Emilio Pérez de Rozas
Tal com està el món de l’entreteniment, tal com funcionen les televisions, especialment les privades, tal com estan les cadenes de pagament, els serveis de estríming, és evident, ja ho veuran, que som davant d’una de les històries més atractives, desitjables i motivadores perquè, d’aquí res, puguem accedir a alguna d’aquestes plataformes per visionar i fascinar-nos amb ‘La guerra dels Rossi’. És que fins i tot el nom sembla dissenyat per a una autèntica telenovel·la, culebró, de sobretaula.
La sèrie, que ni tan sols hauria de portar com a subtítol el que les productores anomenen ‘descàrregues de responsabilitat’ a l’assenyalar que «aquesta pel·lícula està basada en fets reals, però és una interpretació fictícia de la realitat», tindria un conjunt de trames increïbles (reals, insisteixo, per descomptat) i multitud de personatges de tal varietat, bondat i maldat, que obligaria els teleespectadors a inclinar-se per uns o pels altres, a mesura que s’anés desenvolupant la trama que, pel que sabem, a 24 de gener, té aparences de produir multitud de capítols i, per descomptat, més d’una temporada, segur.
El moll de la trama és, com no podia ser de cap altra manera, un enfrontament duríssim, molt desagradable i, sobretot, tenint en compte el que coneixem, fins i tot innecessari, entre un pare amb pinta de ‘play boy’ despreocupat, famoset, ric encara que no ho digui ni actuï com a tal, al qual li encanten les dones, i un fill encara més famós, encara més popular, per descomptat més guanyador i campió, un autèntic mite i molt més ric que el seu pare.
El pare no és cap altre que Graziano Rossi, de 71 anys, guanyador, a finals dels 70 i principis dels 80, de tres dels 48 grans premis que va disputar en el Mundial de motociclisme. I el fill és un autèntic ‘déu’ de les dues rodes, Valentino Rossi, conegut com el ‘Doctor’, nou vegades campió del món, posseïdor de 115 victòries en el Mundial i 235 podis. Diguem-ho ja d’inici: dos personatges inseparables durant dècades, dues ànimes bessones, complementàries, i això explica la sorpresa, la perplexitat, al descobrir-se el conflicte.
Graziano Rossi afirma que el seu fill el va enganyar, fent-li signar un foli en blanc, que després va servir perquè el ‘Doctor’ aconseguís que un jutge el convertís en el tutor del seu pare. Graziano, finalment, va poder recuperar la seva ‘llibertat’ al demostrar, davant un altre jutge, que havia sigut enganyat.
Diuen que Graziano té una fortuna considerable. Diuen que, malgrat això (hi ha el rumor que, al garatge, Graziano té 30 impressionants cotxes ‘drifting’, d’exhibició, tant Mustangs com BMW, Porsche o Audi), ‘Vale’ sempre, sempre, ha estat pendent de la seva economia i, fins i tot, hi va haver una època en què el va arribar a contractar com a administrador delegat, és a dir, una espècie de CEO de VR46, el seu luxós i competitiu equip de MotoGP. Ho va fer, lògicament, perquè Graziano, sense passar un sol dia pel seu despatx, tingués prou diners per viure sense preocupacions. Expliquen que, en aquella època, Valentino va presentar al seu pare, com a administrador de VR46, un rebut de 12.000 euros de gasoil després d’omplir el dipòsit del seu fabulós iot, un espectacular Sanlorenzo SX88,de nom Titilla III, que el pare, en principi, es va negar a abonar-l’hi.
Graziano apareixia sempre en les curses quan li venia de gust. Certament, retirat el ‘Doctor’, Graziano va desaparèixer del pàdoc. Bé, més o menys, com el seu fill, que ve a comptagotes als circuits, fet que generar desesperació en els organitzadors del Mundial, que el voldrien veure més sovint en les cites mundialistes. Quan era al circuit, Graziano no semblava, sens dubte, el ‘play boy’ que ha acabat descobrint l’audiència. És evident que l’actor ideal per protagonitzar, en la sèrie televisiva, el paper de Graziano seria el napolità Toni Servillo, protagonista, entre altres grans pel·lícules, d’‘Il Divo’, de Paolo Sorrentino.
Graziano ha tingut diverses dones i sempre ha viscut en parella. La seva primera dona va ser Stefania Palma (ja parlarem d’ella), una dona excepcional, exquisida, mare de Valentino i, posteriorment, mare de Luca Marini, germanastre del ‘Doctor’ i també gran pilot de MotoGP, evidentment, res a veure amb el gran Rossi. Repeteixo, Stefania és una dona modèlica, sempre allunyada dels focus.
La seva segona dona va ser Lorena Quieti, de qui també parlarem més endavant. Quieti és la mare de Clara Rossi, de 28 anys, cantant de professió i una apassionada seguidora i admiradora de ‘Vale’, per descomptat. I, sí, Clara també té un paper molt destacat en ‘la guerra dels Rossi’, ja que ha mirat d’avenir-se amb el seu pare i amb el seu germanastre, sense aconseguir-ho del tot.
La guerra va sorgir quan Graziano es va enamorar d’Ambra Arpino, de 54 anys, és a dir, 17 anys més jove que ell. Valentino sempre ha sospitat d’ella, igual que la seva mare, menys que Clara. El cas és que, segons ha explicat Graziano a ‘Corriere della Sera’, Valentino es va presentar un dia a casa seva, acompanyat de dos administratius de VR46, i el van convèncer perquè estampés la seva signatura en un foli en blanc. Graziano, que sortia, segons diuen, d’un parell d’operacions, una de pròstata, va signar perquè li van dir, explica l’expilot, «que era un pur tràmit, res important».
«M’he sentit traït per la meva família. Tot això passa perquè ells temen quedar-se sense l’herència. No he de donar explicacions del que faig amb els meus diners, i sí, per descomptat, vaig ajudar la meva parella a pagar la hipoteca de casa seva, entre altres coses perquè visc allí».
Aquell paper en blanc amb la signatura de Graziano es va convertir, pel que sembla degudament manipulat, en un document vital perquè un jutge convertís ‘Vale’ en una mena de tutor i administrador del seu pare. Durant l’inici d’aquesta tutela, el ‘Doctor ’ va descobrir que Ambra Arpino havia tret a Graziano 176.000 euros. Part d’aquesta quantitat, uns 100.000 euros, van ser, pel que sembla, per pagar o ajudar a pagar la hipoteca de la casa propietat de la parella de Graziano Rossi.
Quan Graziano es va adonar que el seu fill l’havia enganyat i que aquell document «sense importància» l’havia convertit en un titella del seu fill, va contractar una advocada, Anna Bartoli, que va interposar una demanda en un jutjat de Pesaro, que, finalment, va arrabassar a ‘Vale’ el seu paper d’administrador i tutor del seu pare, entre altres coses perquè el jutge va comprovar que Graziano, malgrat les seves xacres, no tenia necessitat de tenir un tutor ni de bon tros un administrador dels seus comptes.
Feia la sensació, sí, que ‘la guerra dels Rossi’ havia acabat, però no. La lluita va esclatar i es va fer ja insuportable, quan Graziano va anunciar a la seva família que, abans d’aquest estiu, d’aquí uns mesos, es casarà amb Ambra Arpino i pensa fer-ho amb una festa impressionant a la qual estaran convidats tots els seus familiars. Va dir.
«Si Graziano fos fuster, ella definitivament no seria al seu costat. És una història molt lletja i em sap molt de greu que s’hagi acabat el Nadal de tota la família junta des que aquesta dona va entrar en la vida de Graziano».
Aleshores va ser que Valentino va començar a pensar que la parella del seu pare, que eraa la número quatre, cinc o sis, res de tot això és comprovable, estava posant en perill la fortuna de Graziano i va ser quan va presentar una denúncia contra Arpino «per estafar una persona incompetent, incapacitada». S’ha de dir que el ‘Doctor’ i els múltiples exàmens que se li han fet a Graziano, l’últim del professor Luca Cimino, de Bolonya, no han pogut demostrar que Graziano Rossi sigui un «incompetent» i, encara menys, que estigui «incapacitat».
Graziano, en diverses entrevistes als diaris ‘Il Resto del Carlino’, ‘Corriere della Sera’ i ‘La Gazzetta dello Sport’ (el descobriment d’aquest culebró va ser una primícia de ‘Quotidiano Nazionale’, un consorci de quatre diaris de Bolonya), ha estat molt clar i contundent. «M’he sentit traït per tota la meva família. És evident que tot això passa perquè ells temen quedar-se sense l’herència [...] No he de donar explicacions del que faig amb els meus diners, i sí, per descomptat, vaig ajudar la meva parella a pagar la hipoteca de casa seva, entre altres coses perquè visc allí».
«És com si no tingués pare», acaba de confessar, molt dolgut, Valentino Rossi. «Els diners no tenen res a veure en aquesta història, res, són irrellevants. La relació sentimental que el meu pare manté amb aquesta dona [Ambra Arpino] ha provocat una ruptura total amb la família. No entenc el motiu, no ho entenc, ja que tant la meva mare com jo sempre hem tingut una relació afectiva, sòlida i important amb Graziano. El mateix passa amb la seva filla Clara i la seva mare Lorena. Aquesta dona deu considerar que som una amenaça per al meu pare. Tot el dolor que tinc està determinat per l’amor que li tinc i la por que em fa que no estigui bé».
La situació no fa pinta de millorar en les pròximes setmanes. Amics personals de tota la vida de Graziano asseguren que, en efecte, Ambra Arpino ha allunyat Graziano d’ells i ja no el veuen, «però això no deixa de ser una decisió personal de Graziano, nosaltres sempre estarem esperant-lo». Mentre la Guàrdia de Finances investiga els comptes de Graziano, Irene Lilliu, fiscal de Pesaro, ha de decidir què fer amb la demanda presentada per ‘Vale’ contra l’actual parella del seu pare. Mentrestant, pròxims a la família intenten fer tot el possible perquè es produeixi una reconciliació entre les dues parts.
L’opinió, la participació, la intervenció, el paper de les dones dels Rossi no sembla que hagi de salvar, de moment, les enormes diferències que hi ha entre pare i fill. Vegem qui són i què opinen elles.
STEFANIA PALMA
Primera dona de Graziano i mare de Valentino. Stefania és topògrafa, està absolutament al costat del seu fill i és molt crítica amb Ambra Arpino. És més, Stefania ha sigut l’única que s’ha atrevit a dir que, «si Graziano fos fuster, ella definitivament no seria al seu costat». No cal dir que la mare de ‘Vale’ considera que som davant d’«una història molt lletja» i li sap molt de greu «que s’hagi acabat el Nadal de tota la família junta des que aquesta dona va entrar en la vida de Graziano».
«Els diners no tenen res a veure en aquesta història, són irrellevants. La relació sentimental que el meu pare manté amb aquesta dona [Ambra Arpino] ha provocat una ruptura total amb la família. Aquesta dona considera que som una amenaça per al meu pare. Tot el dolor que tinc està determinat per l’amor que li tinc».
AMBRA ARPINO
Actual companya de Graziano Rossi. Ambra, de 54 anys, és executiva d’una agència pública. Assegura que fa 15 anys que està al costat de Graziano. «Per desgràcia per a ells», ha declarat recentment, «soc una dona autèntica, sana i honesta. Ens casarem aviat i convidarem tothom, tot i que em temo que Valentino no podrà venir perquè tindrà altres coses més importants per fer. Ells temen per la seva herència, però que sàpiguen que no m’espanten».
MARISA DEL BIANCO
La penúltima parella de Graziano Rossi, segons sembla, les declaracions de la qual han afegit encara més polèmica a aquest escàndol. «Vaig estar amb Graziano fins al 2021, així que Ambra menteix». Marisa treballa en la seguretat del circuit de Misano Adriatico i, de vegades, ajuda els bombers de Rímini. «Si Graziano es veia a la meva esquena amb Ambra, això ja no ho sé. ¿Com va acabar la nostra història?, doncs un dia vaig arribar a casa i em vaig trobar Ambra al sofà amb Graziano. I em van fer fora d’allí per sempre».
LORENA QUIETI
Segona dona de Graziano Rossi, mare de Clara Rossi. Lorena es manté al marge d’aquest conflicte tot i que, això sí, Ambra Arpino l’acusa d’haver-li impedit, en una ocasió, entrar a casa de Graziano. «Allí estava Lorena, amb Stefania, per impedir-me entrar a casa», ha relatat Ambra.
CLARA ROSSI
Filla de Lorena Quieti i Graziano Rossi. Clara, de 28 anys, està al costat de Valentino, però vol conservar la relació amb el seu pare. Missió impossible, almenys, en aquests moments. Clara, que va estudiar cant durant una època a Madrid, acaba de publicar el seu primer disc, que va presentar el novembre passat, en un acte al qual no va acudir Graziano. Clara s’ha limitat a criticar el comportament d’Ambra Arpino i assegura que, «quan el meu pare va emmalaltir, qui va estar cada dia amb ell, qui no es va separar del seu costat, vaig ser jo, jo i ningú més».
FRANCESCA SOFIA NOVELLO
Dona de Valentino Rossi. Francesca, de 32 anys, té dues filles amb el ‘Doctor’: Giulietta, de 4 anys, i Gabriela, de només 1 any. Francesca és model i ‘influencer’, fa vuit anys que està al costat del campioníssim italià i, sens dubte, està totalment d’acord amb la posició i les decisions del seu marit.
