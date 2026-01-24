Miguel Bosé, cap a Andorra?
Als seus 69 anys, Miguel Bosé podria voler tornar a la península, però tributant menys
Lorena Vázquez
Segons hem pogut conèixer les Mamarazzis, Miguel Bosé estaria valorant un trasllat de Mèxic a Andorra, imaginem que atret pels beneficis fiscals del país, més que pel seu paisatge alpí. Als seus 69 anys, sembla que es vol acostar de nou a la Península, però tributant menys, això sí, i Andorra seria la solució ideal.
El fill de Lucía Bosé i Luis Miguel Dominguín viu a Mèxic des del 2018, any clau en la seva biografia. Va ser quan es va produir la seva tempestuosa separació de Nacho Palau, la seva parella durant més de dues dècades i el mateix any en què el seu nom va aparèixer a la llista de grans morosos d’Hisenda, amb un deute de gairebé dos milions d’euros. Casualitats del calendari, el cantant va decidir tramitar la seva residència al país llatinoamericà dos mesos després de sortir en aquesta llista negra.
Oficialment, Bosé va explicar que la seva mudança obeïa a circumstàncies familiars, però, extraoficialment, l’hemeroteca ens recorda que la seva relació amb l’Agència Tributària era i és, històricament, més que complicada. Tot i que Bosé va aconseguir rebaixar el deute amb el fisc i desaparèixer de la llista de deutors, dos anys després, el 2021, Hisenda també el va multar per intentar desgravar, com a despeses professionals, compres tan "imprescindibles" per al seu ofici com pernils o els serveis d’un entrenador personal.
Encaputxats
La seva vida a Mèxic tampoc ha sigut un camí de roses. L’agost del 2023, l’intèrpret d’Amante Bandido va patir un violent assalt a la seva residència de l’exclusiu Rancho San Francisco, a Ciutat de Mèxic, un lloc conegut per la seva alta seguretat i privacitat. En el moment dels fets, estava acompanyat dels seus fills i algunes persones del servei.
Bosé va relatar que un grup d’encaputxats els van lligar i els en van retenir unes dues hores. Molts mitjans van insinuar la possibilitat que abandonés Mèxic, després del robatori, però Bosé va anunciar que s’hi quedaria "per fer front al que sigui, al país més hospitalari del planeta". Segons fonts ben informades, aquesta hospitalitat l’estaria buscant ara a Andorra, ajudat per dues persones de la seva confiança, ja establertes al país.
Miguel Bosé ha fet en els últims dies alguns passos molt concrets que l’encaminen a convertir-se en veí de personalitats com Tita Cervera, Carles Puyol i El Rubius, tots ells grans patriotes –llegeixi’s la ironia–, residents a Andorra. Bosé ha inscrit els seus dos fills, Diego i Tadeo, els bessons nascuts per gestació subrogada el 2011, en un centre educatiu internacional i multilingüe, a la zona de La Massana. També busca habitatge al Principat, però no un qualsevol. L’artista s’ha posat en contacte amb algunes immobiliàries andorranes perquè l’ajudin a trobar un xalet amb zona enjardinada, descartant explícitament els pisos, i, si pot ser, en un lloc no molt llunyà al centre escolar. Bosé busca un immoble d’entre quatre i sis habitacions i, segons ens comenten, estudia tant la compra com el lloguer.
Desconeixem si ja hi ha data per al trasllat, però la inscripció escolar dels fills ha corregut com la pólvora entre les famílies de l’escola i el sector immobiliari andorrà. Si s’hi trasllada, estaria més a prop d’Espanya geogràficament, sí, però igual de lluny de l’Agència Tributària espanyola. Perquè en la vida de Miguel Bosé, com en la de tants altres rostres coneguts i famosos, on es viu es decideix en funció dels impostos que s’hi paguen.
