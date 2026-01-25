Guia bàsica per entendre el món ferroviari
L’argot ferroviari que envolta les investigacions en marxa pels sinistres de trens l’última setmana a Espanya no sempre és fàcil de comprendre
Jaime Mejías
Aerotravessa
Versió millorada de les travesses tradicionals. Patentades per Adif el 2014, el disseny modifica significativament la seva geometria, passant de la fusta al formigó com a materials de fabricació. Gràcies a la seva implementació, el pas del tren aixeca menys pedres, i redueix entorn d’un 21% la càrrega aerodinàmica.
Agulles
És la part mòbil dels carrils que es desplaça en una desviació, i mou el tren d’una via a una altra. S’enganxen o se separen del carril fix per guiar les rodes del tren cap a una o altra direcció.
Aparells de dilatació
Són unes juntes especials a les vies fèrries (també coneguts com a carrils o raïls) que absorbeixen les tensions per expansió i contracció tèrmica. D’aquesta manera, permeten el moviment dels carrils en ponts i altres trams llargs per evitar deformacions.
Auscultació de la via
Anàlisi dels defectes de les principals característiques de la via (anivellament i alineació, ample de via, etc.), que es fa mitjançant un vehicle d’auscultació geomètrica.
Auscultació dinàmica
Procediment de control a través del qual es registra la resposta del vehicle a l’interaccionar amb la via; es mesuren les diferents acceleracions percebudes al seu interior, per conèixer els defectes que afecten el confort de la marxa.
Auscultació geomètrica
Aquesta es du a terme a través d’un tren especial traccionat per una locomotora a 200 km/h. La freqüència normal d’aquestes revisions és de dues vegades a l’any.
Balast
Llit de material granular petri (silici o calcari) de fàcil drenatge, que s’estén sobre l’explanació de la via per assentar-hi i subjectar-hi a sobre les travesses i la funció del qual és evitar que la via es mogui i contribuir a la distribució del pes dels trens.
Bogi
És el conjunt de dos parells de rodes muntades sobre dos eixos pròxims, paral·lels i solidaris, utilitzats en els vehicles ferroviaris de gran longitud. També fa referència a l’eix sobre el qual es fixen les rodes d’un vehicle ferroviari.
Cap tractor
Fa referència al vehicle ferroviari que impulsa la resta del tren. El terme està estretament relacionat amb la locomotora, però els diferencia la seva construcció i ús: aquest es pot separar del tren i únicament proporciona propulsió i control. El cap tractor, normalment, és una part integral del tren.
Catenària
És la corba que forma un cable o una cadena suspesa per dos punts no situats en la mateixa vertical i carregada de manera uniforme. En llenguatge ferroviari, es refereix a l’estesa de suspensió longitudinal que, muntada sobre les vies, permet al material motor elèctric la captació d’energia a través del seu pantògraf.
Centre de regulació
Són els centres neuràlgics que gestionen en temps real el trànsit ferroviari de tot Espanya. Operen 24/7, garantint la seguretat, i a aquestes instal·lacions va recórrer el maquinista de l’Iryo per donar l’avís de la cèlebre enganxada.
Empremtes amb fissura esporàdica
Fa referència a un defecte que consisteix en el fet que el raïl tenia picades, bonys o defectes superficials. Això passa habitualment a la xarxa d’alta velocitat, així com en la convencional.
Enganxada
Terme tècnic que s’utilitza per descriure una interferència anòmala i brusca entre un tren i qualsevol element de la via o l’entorn. Arran d’aquesta interacció, es produeix una resistència sobtada en l’avanç del comboi.
Limitació Temporal de Velocitat (LTV)
Mesura adoptada per l’autoritat d’infraestructures per mirar de reduir durant un espai de temps determinat la velocitat màxima a què un tren pot arribar en un tram de via.
Osques
Es tracta d’una concavitat o buit que es fa en una cosa per encaixar-ne una altra. En el context d’Adamuz, es tracta d’una sèrie de marques produïdes pel frec violent entre dues peces.
Mur de contenció
Es tracta d’una estructura que serveix per evitar que una massa de matèria, generalment terra, en un pendent, es precipiti o s’esfondri.
Punt d’Avançament i Estacionament de Trens (PAET)
Apartador ferroviari que permet l’ultrapassament de trens més lents en una línia d’alta velocitat i es compon de quatre vies.
Precursors
Incidències que poden desencadenar problemes greus i que serveixen com a senyal d’advertència primerenca. N’hi ha de diverses classes: per ruptura de carril, per deformació, per fallada de la senyalització o per roda trencada, entre d’altres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen dues dones mentre carregaven al cotxe productes robats de dues botigues d’Olot per valor de 800 euros
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència
- El nen que va idear el fitxatge de Ter Stegen pel Girona abans que ningú l’imaginés
- El fill petit de Míchel debuta a Primera amb l'Elx
- L’Exèrcit busca 71 soldats professionals per al regiment de Sant Climent Sescebes
- Rescaten tres excursionistes a Setcases que no podien avançar per la neu i el torb
- Sis centres sanitaris gironins van detectar la presència de rosegadors l'any passat
- Absolts de donar una pallissa a tres joves perquè les víctimes diuen ara que no recorden res